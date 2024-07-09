DAÜ Psikoloji bölümü 2029 yılına kadar akredite edildi!

DAÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar yaptığı açıklamada Türk Psikologlar Derneği’nin Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) psikoloji alanında akreditasyon yetkisi verdiği tek kuruluş olduğunu, bu bağlamda 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olan akreditasyon sonucunda, tercih kitapçıklarında önümüzdeki yıldan itibaren programların akreditasyonunun açık biçimde ifade edileceğini, bunun da başarılı öğrencilerin programları tercih etmesini sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti: “DAÜ Psikoloji Bölümü İngilizce lisans programı 2007 yılında, Türkçe lisans programı 2014 yılında YÖK onayı alarak öğrenci alımına başladı. İngilizce lisans programımız 2015 yılından beridir düzenli olarak akredite edilmekteydi. Hedefe yönelik çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz güçlü akademik kadromuz ve altyapımızla 2024 yılında Türkçe programımızı da akredite ettik. Bu başarıyla Türkiye’de akredite 18 program arasında bulunuyoruz. KKTC’de ise akredite edilmiş tek program olma gururunu yaşıyoruz. Psikoloji bölümü olarak öğrencilerimize sunduğumuz akredite bir programda öğrenim görme fırsatı dışında, yandal programlarıyla ve araştırma olanaklarıyla geleceğin yetkin psikologlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ise konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, Psikoloji Bölümü’nün her iki programının söz konusu kurul tarafından akredite edilmiş olmasının onur verici olduğunu ifade ederek “Fakültemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, altyapımıza verdiğimiz önem, alanlarında uzman akademik kadromuz ve sunmuş olduğumuz kaliteli eğitimin sonucu olarak Psikoloji Bölümümüzün hem Türkçe hem de İngilizce lisans programlarının Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 2029 yılına kadar akredite edilmiş olmasından dolayı büyük bir onur duymaktayız. Psikoloji Bölümümüz lisans eğitimi dışında Genel Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi de sunmaktadır. Tüm programlarımız YÖK onaylı olmakla birlikte tüm bölümlerimizde akreditasyon çalışmalarına da büyük önem vermekteyiz.” şeklinde konuştu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise özelde Psikoloji Bölümü, genelde ise Fen ve Edebiyat Fakültesi’ni başarılarından dolayı tebrik ederek, söz konusu programların Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 2029 yılına kadar beş yıl süreyle akredite edilmesinin ve ülkede bu akreditasyona sahip tek program olmasının büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade etti. Eğitim hayatında 45. yılı geride bırakan DAÜ’nün yüksek standartlarda kaliteli eğitim, uluslararası açılımlar, dünya genelinde görünürlük, akademik başarıları ile gerçek bir dünya üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, eğitim kalitesinin bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenmesine de büyük önem verdiklerinin altını çizdi.