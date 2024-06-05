DAÜ, QS Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Büyük Başarıya İmza Attı

DA Ü’ DEN ULUSLARARASI ALANDA MÜTHİŞ BİR BAŞARI

KUZEY KIBRIS’TA QS DÜNYA ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI’NA ALINAN İLK VE TEK ÜNİVERSİTE DAÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk üniversitesi olma gururunu taşıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), güçlü akademik kadrosu ve üstün bilimsel araştırma kabiliyetiyle birbirinden farklı ve kaliteli dünya üniversite sıralamalarındaki güçlü ve saygın konumunu her geçen gün ileriye taşıyarak ülkemizde ilklerin üniversitesi olmayı sürdürüyor. 4 Haziran 2024 Salı günü, saat 23:00’te açıklanan sonuçlara göre, bugüne kadar KKTC’den hiçbir üniversitenin yer almadığı QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’na güçlü bir giriş yapan DAÜ, 105 ülkeden 1,500 üniversitenin yer aldığı listede 611-620 bandında değerlendirilerek sıralamaya alınan üniversitelerin %59.3’ünü geride bıraktı ve önemli bir başarıya imza attı. DAÜ QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’na giren ilk ve tek KKTC üniversitesi olmanın gururunu yaşarken, Türkiye Cumhuriyeti’nden ise listeye giren 26 üniversite arasında 7. sırada yer aldı.

DAÜ Bilimsel Makalelere Aldığı Atıflarla Ön Plana Çıktı

İngiltere merkezli QS tarafından yayınlanan Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025, bilgi ve analitik alanlarında küresel lider kuruluşlar arasında bulunan Elsevier ortaklığıyla toplanan 17.4 milyon akademik makale ve akademik makalelerin almış olduğu 175.9 milyon atıf verisi sonucunda belirlendi. QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025’e üst sıralardan giren DAÜ’nün en yüksek puanları aldığı alanlar %25 ile fakülte başına alınan atıflar, %23.6 ile uluslararası öğrenci oranı ve %21.2 ile fakültelerin uluslararasılaşma alanında elde ettiği başarılardan oluştu.

“Ülkemizi Dünyada Başarıyla Temsil Etmekten Gurur Duyuyoruz”

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, KKTC’de ilklerin üniversitesi olan DAÜ’nün bir uluslararası başarıya daha imza atarak, bu kez de prestijli QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’na ülkemizden girme başarısını gösteren ilk ve tek üniversite olmasından ve KKTC’yi dünyada başarıyla temsil etmekten dolayı gurur duyduklarını belirtti. Bu başarının ülke yükseköğretiminin temel taşı olan ve ilklere öncülük eden DAÜ tarafından diğer üniversiteler için de yeni kulvarlar açması anlamına geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün birbirinden farklı bağımsız uluslararası dünya üniversite sıralama kuruluşu tarafından binlerce üniversite arasından dünyanın en iyileri arasında gösterilmesinin tesadüf olmadığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün bu uluslarararası başarılara üstlenmiş olduğu misyon çerçevesinde daima evrensel değerler doğrultusunda hareket eden, uluslararası kabul görmüş akademik eğitim kriterlerini kendisine rehber edinen, bölgesel ve uluslararası sorunlara sosyal sorumluluk bilinciyle çözüm üreten, çok kültürlülüğü içselleştirmiş ve özgür düşünceye sahip mezunlar yetiştiren bir üniversite olarak ulaştığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, bu gururlu başarının sahibinin özverili DAÜ akademisyenleri ve çalışanları, başarılı DAÜ mezunları ve öğrencileri olduğunu belirterek, DAÜ’ye emeği geçen herkesi tebrik etti.