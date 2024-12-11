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DAÜ, QS Sürdürülebilirlik Sıralamasında KKTC’nin En İyi Üniversitesi Oldu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi, QS Sustainability Rankings 2025 listesinde sürdürülebilirlik alanındaki başarısıyla KKTC’yi gururlandırdı ve dünya sıralamasında 868. sıraya yükseldi.
DAÜ, QS Sürdürülebilirlik Sıralamasında KKTC’nin En İyi Üniversitesi Oldu

DAÜ QS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SIRALAMASI 2025’TE YİNE KKTC’NİN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ OLDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteleri dünyanın en büyük çevresel, sosyal ve yönetsel sorunlarıyla mücadele etme yeteneğine göre sıralayan Quacquarelli Symonds (QS) Sustainability Rankings 2025 listesinde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en iyi üniversitesi olarak yer alma başarısını gösterdi.

 

QS Sustainability Rankings 2025 dünya üniversiteler sıralaması, 10 Aralık 2024 Salı günü, saat 12:00’de açıklandı. Sıralamaya; 107 ülkeden 1,743 üniversite dahil edildi. Sıralamaya geçen yıla göre katılan üniversite sayısı 346 artmasına rağmen, DAÜ geçtiğimiz yıl 1101-1150 bandındaki konumunu ciddi bir ivmeyle yükselterek dünyada sürdürülebilirlik alanında 868. sıraya yerleşti.

 

Dünyada birinci sırayı Kanada’dan University of Toronto elde ederken, İsviçre’den ETH Zurich ikinci sırada yer aldı. İsveç’ten Lund University ile ABD’den University of California Berkeley ise üçüncü sırayı paylaştı. Sıralamaya Türkiye Cumhuriyeti’nden 37 üniversite girerken, DAÜ KKTC’den sıralamaya giren iki üniversite arasında birinci sırada yer aldı.

 

QS Sustainability Rankings 2025 listesinde 868. sırada yer alan DAÜ’nün en yüksek puan aldığı alan Sosyal Etki başlığı altında yer alan Eşitlik alanında gerçekleşti. DAÜ Eşitlik alanında dünyanın en iyi 407. üniversitesi oldu. Bilimsel araştırma kalitesiyle daima ön plana çıkan DAÜ, Çevresel Etki başlığı altında yer alan Çevresel Araştırmalar alanında dünyada 689. sırada yer aldı. DAÜ Sosyal Etki başlığında 854., Yönetim başlığında 873., Çevresel Etki başlığında 993. ve genel sıralamada 868. sırada yer aldı. DAÜ’ye başarı sertifikaları QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter’in imzasıyla iletildi.

 

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak ülkede daima ilkleri gerçekleştirdiğini ve ülke yükseköğretiminin daha da iyi yerlere gelebilmesi için DAÜ’nün bir yol gösterici görevi üstlendiğini belirtti. DAÜ’nün yalnızca bir yükseköğretim kurumu olmadığını, bunun ötesinde ülke, bölge ve dünyadaki toplumsal sorunların çözümü için küresel ölçekte katkıda bulunan dev bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, “DAÜ dünyanın sürdürülebilir ve daha iyi yaşanabilir bir yer olması için, belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıl QS Sustainability Rankings 2025 listesine ülkemizden girme başarısını gösteren ilk üniversite olmuştuk. Bu yıl da yine birinci üniversite olarak ülkemizi bu önemli listede temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl yer aldığımız 1101-1150 bandından, gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla hedeflerimize doğru yılmadan yürüyerek dünyada 868. sıraya yükseldik. DAÜ’nün farklı dünya sıralamalarında daima en üst sıralarda yer alması tesadüf değildir. Bu başarı tüm DAÜ çalışanlarına ve öğrencilerine aittir. Tüm DAÜ Ailesi’ni tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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