DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi, Rektörlük Seçim Takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı

DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi, DAÜ Rektörlüğü seçim takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Komite, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile tüm eğitim kurumlarının 22 Mart tarihine kadar tatil edilmesi dolayısıyla, başvuracak olanların bu süreçte rask.emu.edu.tr adresindeki online başvuru bölümünden başvurularını yapabileceklerini belirtti.

DAÜ Evrak Birimi’nin ise 16 Mart Pazartesi gününden itibaren açık olacağı duyurulan açıklamada, başvurmak isteyenlerin dosyalarını bu tarihten itibaren DAÜ Evrak Birimi’ne şahsen de iletebileceği belirtildi.