DAÜ Rektör Adayları Panelde DAÜ’lülere seslendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin en önde gelen girdi kaynaklarından biri olan yükseköğretimin lokomotifi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektör Seçimi heyecanını yaşıyor. DAÜ Rektör Adayları, DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından belirlenen seçim takvimi kapsamında organize edilen panelde bir araya gelerek DAÜ’lülere seslendi. Söz konusu panel; 11 Haziran 2020 Perşembe günü, 10:00 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. DAÜ’lülerin sandığa gideceği 12 Haziran 2020 Cuma günü gerçekleşecek olan Rektör Seçimi öncesinde düzenlenen panelde, adaylar son kez üniversitenin geleceğiyle ilgili atacakları adımları katılımcılarla paylaştı. Azami sağlık önlemlerinin alındığı panele maskeyle katılan dinleyicilerin ateşleri ölçüldü ve sosyal mesafe doğrultusunda panele katılımları gerçekleştirildi.

Panel Üç Aşamadan Oluştu

Panelde, DAÜ Rektör Adayları Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa İlkan, Prof. Dr. Vedat Yorucu ve Prof. Dr. Ahmet Sözen, yapılan kura neticesinde çıkan sıraya göre konuştu. Adaylardan yurtdışında bulunan ve pandemi süreci nedeniyle KKTC’ye gelemeyen Prof. Dr. Dennis A. Siginer panele katılamadı. Üç aşamadan oluşan panelde, adaylar ilk aşamada 10 dakika genel sunuş, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise kendilerine sorulan soruları yine 10 dakikayı aşmayacak şekilde kura sırasına göre cevapladılar.DAÜ’lüler, 12 Haziran 2020 Cuma günü gerçekleşecek olan DAÜ Rektörlüğü seçiminde oy kullanacak.