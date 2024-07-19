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DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’den 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı

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DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yaptı.
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’den 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı

DAÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. OSMAN M. KARATEPE, DAÜ-ATAUM ADINA 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI’NIN 50. YILI DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) adına 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Prof. Dr. Karatepe söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

20 Temmuz tarihi, Kıbrıs Türk tarihi açısından bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Bu tarih, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) temelinin atıldığı, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin sağlandığı ve refah ve özgürlüğüne kavuştuğu önemli bir tarihtir. Kıbrıs Türk ve Rum toplumu arasında yaşanan toplumsal çatışmalar ve esas olaylar 1955 yılında EOKA’nın Türklere karşı tedhiş faaliyetleriyle başlamıştır. Bu yıldan itibaren EOKA, Enosis’i örgütlemek için faaliyete geçmiştir. Bunun sonucunda, 1955-1974 arası Kıbrıs Türk toplumu her alanda çetin mücadeleler vermek zorunda kalmıştır.

 

15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntasının Makarios’a karşı düzenlediği darbe sonucunda Garantör devletlerden biri olan Türkiye adaya askeri bir müdahalede bulunmak durumunda kalmıştır. Ülkenin menfaatleri ve güvenliği için her türlü tedbiri almak üzere Başbakan Bülent Ecevit’e tam yetki verilmiş ve Ecevit “Biz aslında savaş için değil, barış için; yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz” cümleleriyle Harekâtın başladığını tüm dünyaya duyurmuştur. Böylece, Londra Anlaşması’nın 4. maddesine dayanarak 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Barış Harekâtı başlatılmıştır. Kıbrıs Türk Toplumunu korumak ve adada anayasal düzeni yeniden sağlamak amacıyla başlatılan Harekât, dönemin Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Raif Denktaş tarafından ise “Bugün, bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun” cümleleriyle halka duyurulmuştur.

 

Bu tarihten sonra Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi başarıyla tamamlanmıştır. 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) kurulmuş ve bu süreç 15 Kasım 1983 tarihinde KKTC’nin kuruluşuyla tamamlanmıştır.

 

Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi, bir kez daha rahmet ve minnetle anarken gazilerimizi saygıyla selamlıyor, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını içtenlikle kutluyoruz.

 

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