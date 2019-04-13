  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ Rektörlüğü, bir öğrenciye cinsel saldırı ve taciz iddiaları soruşturmasının sürdüğünü duyurdu

» »
DAÜ Rektörlüğü, bir öğrenciye cinsel saldırı ve taciz iddialarını üzüntü ile karşıladığını, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu
DAÜ Rektörlüğü, bir öğrenciye cinsel saldırı ve taciz iddiaları soruşturmasının sürdüğünü duyurdu

Rektörlüğü, üniversite öğretim elemanlarından birinin, bir öğrenciye karşı cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddialarını üzüntü ile karşıladığını, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
DAÜ Rektörlüğü, dün basına da yansıyan konu hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, DAÜ Senatosu tarafından 2015 yılında kabul edilen Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi uyarınca konunun ivedi ve aktif değerlendirme, adil ve nesnel değerlendirme, gizlilik ve beyanın esas alınması ilkelerine uygun şekilde ele alındığına dikkat çekilerek, meselenin polise ve yargıya aktarılarak, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu aşamada ilgili öğrenciye DAÜ-PDRAM başta olmak üzere, gerekli tüm desteğin verildiği ve üniversite olarak öğrencilerinin yanında olacakları vurgulandı.
İlgili soruşturmada zanlı konumunda bulunan öğretim elemanının ise soruşturma sonuçlanıncaya değin masumiyet karinesi ilkesi de dikkate alınarak, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sonunda konu suçla bağlantısı tespit edilerek teminata bağlanması halinde ise, üniversitenin gerekli yaptırım ve önlemleri alacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, üniversitemizin tüm bireyleri için pozitif bir öğrenme, çalışma ve yaşama ortamı, kişisel, entelektüel ve akademik gelişimi besleyecek demokratik bir üniversite ortamı ve kamusal bir hak olan karşılıklı saygıya dayalı özgür eğitim ve çalışma ortamını sürdürmek temel görevimizdir. Bu ortamın devamını sağlamanın kararlılığında olduğumuzu kamuoyu nezdinde vurgulamak isteriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acil ! Kan Aranıyor !12 Nisan 2019 Cuma 20:29
  • Şoför Mahalline Saklanarak Gemi ile KKTC’ye giriş yapmak istedi tutuklandı12 Nisan 2019 Cuma 19:50
  • Uluçay, Arap Sanayici İşadamları İhracatı,İthaalatı Geliştirme Federasyonu Heyetini Kabul Etti12 Nisan 2019 Cuma 19:21
  • Akıncı'dan çocuklara: Bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinizden eminim12 Nisan 2019 Cuma 19:18
  • Tatar: Haklarımızı gasp edenlerle Federasyon olmaz12 Nisan 2019 Cuma 19:06
  • Çeler:Lefkoşa ve Mağusa pilot bölge12 Nisan 2019 Cuma 19:05
  • Casino sayaçlarını ayırmayan otele uyarı !12 Nisan 2019 Cuma 17:56
  • Denktaş açıkladı kamuya 166 hemşire alınacak12 Nisan 2019 Cuma 16:37
  • Sucuoğlu: CTP’nin dünya görüşü mü değişiyor?12 Nisan 2019 Cuma 16:21
  • Başbakan Erhürman, Türkiye’de 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak olan çocukları kabul etti12 Nisan 2019 Cuma 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti