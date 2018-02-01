DAÜ Rektörlüğü: "Büyük üzüntü duyduk"

“Her öğrencimizin hak ve hukukuna kökensel kimliğine bakmaksızın sahip çıktığımızı, öğrencilerimizin hiçbir şekilde haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi bildiririz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 29 Ocak’ta bir DAÜ’lü öğrencinin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin büyük bir üzüntü duyduğu, öldürülen öğrencinin faillerinin bir kısmının yakalandığı, bir kısmının da yakalanması için geniş güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

Rektörlük açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Öğrencilerimizle yapılan görüşmelerde özellikle Nijeryalı öğrencilerin basın ve yayın sitelerinde hedef olarak gösterilmesi, her Afrika kökenliye suçlu gözü ile bakılması konusundaki yönlendirmelerden duydukları sıkıntı ile endişeyi vurgulamışlardır.

Yine Afrika kökenli öğrencilerimizin sağlık, barınma ve güvenlik ile ilgili karşı karşıya kaldıkları sorunlar dile getirilmiştir.

Değerli kamuoyu, biz DAÜ olarak her öğrencimizin hak ve hukukuna kökensel kimliğine bakmaksızın sahip çıktığımızı, öğrencilerimizin hiçbir şekilde haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğimizin altını çizmek isteriz.

Basının yayınladığı ve yayınlayacağı haberlerde tarafsız olması ve yönlendirici olmaması gerektiğine olan inancımızı vurgular, tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

