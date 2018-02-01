  • BIST 118.805
  • Altın 161,535
  • Dolar 3,7481
  • Euro 4,6631
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

DAÜ Rektörlüğü: "Büyük üzüntü duyduk"

» »
DAÜ Rektörlüğü: "Büyük üzüntü duyduk"
“Her öğrencimizin hak ve hukukuna kökensel kimliğine bakmaksızın sahip çıktığımızı, öğrencilerimizin hiçbir şekilde haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi bildiririz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 29 Ocak’ta bir DAÜ’lü öğrencinin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin büyük bir üzüntü duyduğu, öldürülen öğrencinin faillerinin bir kısmının yakalandığı, bir kısmının da yakalanması için geniş güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

Rektörlük açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Öğrencilerimizle yapılan görüşmelerde özellikle Nijeryalı öğrencilerin basın ve yayın sitelerinde hedef olarak gösterilmesi, her Afrika kökenliye suçlu gözü ile bakılması konusundaki yönlendirmelerden duydukları sıkıntı ile endişeyi vurgulamışlardır. 

Yine Afrika kökenli öğrencilerimizin sağlık, barınma ve güvenlik ile ilgili karşı karşıya kaldıkları sorunlar dile getirilmiştir.

Değerli kamuoyu, biz DAÜ olarak her öğrencimizin hak ve hukukuna kökensel kimliğine bakmaksızın sahip çıktığımızı, öğrencilerimizin hiçbir şekilde haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğimizin altını çizmek isteriz. 

Basının yayınladığı ve yayınlayacağı haberlerde tarafsız olması ve yönlendirici olmaması gerektiğine olan inancımızı vurgular, tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.”
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencilerinden SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağış26 Ocak 2018 Cuma 16:31
  • Mağusa'da korkutan yangın, kundaklama şüphesi de var...26 Ocak 2018 Cuma 13:29
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenliyor26 Ocak 2018 Cuma 12:44
  • Lefkoşa, Girne derken Gazimağusa'ya da İmam Hatip okulu açılacak...25 Ocak 2018 Perşembe 14:47
  • Mağusa'da korkutan kaza20 Ocak 2018 Cumartesi 10:36
  • Meral Akıncı, özel eğitim merkezleri ile yaşlı bakım evlerini ziyaret etti19 Ocak 2018 Cuma 18:24
  • Seçim dönemi atıp tutanlar şimdi nerede?19 Ocak 2018 Cuma 11:08
  • Bisiklet sürücüsü Rahmanov hayatını kaybetti17 Ocak 2018 Çarşamba 09:09
  • Gazimağusa'da kasti hasar15 Ocak 2018 Pazartesi 13:07
  • Vadili'de hayvan hırsızlığı15 Ocak 2018 Pazartesi 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti