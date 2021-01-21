DAÜ Rektörlüğü depreme ilişkin mesaj yayınladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü bugün meydana gelen deprem ile ilgili bir mesaj yayımladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 16:27’de hissedilen ve merkez üssü Kıbrıs adasının Larnaka yakınları olarak belirtilen depremden dolayı tüm Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Yapılan görüşmeler ve incelemeler neticesinde üniversitemiz kampüsünde bulunan yurtlarda barınan öğrencilerimiz ile ülke genelinde bulunan öğrencilerin ve tüm personelimizin güvende olduğu tespit edilmiştir.

Özellikle Gazimağusa kentinde şiddetli bir şekilde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Bu tarz doğal afetlerin bir kez daha yaşanmamasını temenni eder, başta öğrencilerimiz ve personelimiz olmak üzere herkese sağlıklı günler diler ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”