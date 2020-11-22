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DAÜ Rektörlüğü’nden Geçmiş Olsun Mesajı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 20 Kasım 2020 Cuma günü, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan felaket nedeniyle bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:
DAÜ Rektörlüğü’nden Geçmiş Olsun Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 20 Kasım 2020 Cuma günü, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan felaket nedeniyle bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:

 

“Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak olağanüstü hava şartlarından ötürü ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan felaketten etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoğun yağış, dolu ve hortum sebebiyle bazı vatandaşlarımız yaralanmış; pek çok ev, tesis ve araç hasar görmüştür. Öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, hasarların bir an önce giderilmesini temenni ediyoruz.  Tek tesellimiz, felakette herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Yaraların bir an önce sarılmasını ve böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını dileriz.”

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