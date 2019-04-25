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DAÜ Rektörlüğü’nden Yasin Düşüner’e vefa

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DAÜ Rektörlüğü’nden Yasin Düşüner’e vefa
DAÜ Rektörlüğü’nden Yasin Düşüner’e vefa

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 21 Mart 2019 tarihinde talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden ve tüm DAÜ ailesini yasa boğan EMU Crows Amerikan Futbolu Takımı oyuncusu Yasin Düşüner’in anısını sonsuzluğa taşımak amacıyla, DAÜ Stadyumu’na öğrencinin adının verilmesine karar verdi.

 

Söz konusu karar çerçevesinde artık DAÜ Stadyumu, “DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu” olarak adlandırıldı. Karara ilişkin DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “21 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybeden EMU Crows Amerikan Futbol Takımı oyuncumuz Yasin Düşüner’in anısına Üniversitemiz Stadyumu’na öğrencimizin adının verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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