DAÜ Rektörlüğü'nün yeni üyesi: Can Dost

Hayvan dostu kampüsü ve daima insana ve doğaya saygılı projeleriyle ön plana çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yine farkını kanıtladı

İki buçuk ay önce talihsiz bir kaza geçiren ve günlerce Güzelyurt – Lefkoşa Anayolu’nda yaralı olarak kaldıktan sonra tesadüfen birkaç hayvansever tarafından farkedilerek alınan Umut isimli labrador kırması beş buçuk aylık dişi köpek, Veteriner Tuğşad Ebeoğlu tarafından ameliyat edildi ve bir ayağı ampüte oldu.

Tüm masraflarının Sessiz Kullar Derneği tarafından karşılandığı Umut’a aylardır sıcak ve sevecen bir yuva aranıyordu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam olayı duyar duymaz Umut’u sahiplendi ve Umut, yeni adıyla Can Dost, yeni ömürlük evi olan DAÜ’ye kavuştu. Artık bir DAÜ’lü olan Can Dost, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın himayesinde DAÜ Rektörlüğü’nde yaşayacak.

Prof. Dr. Osam Can Dost için gerekli tüm malzemeleri temin ederek Rektörlük Binası’nda köpeğe uygun bir yaşam alanı yarattı. Böylece Can Dost yeni, mutlu ve huzurlu hayatına DAÜ güvencesi altında başlamış oldu.