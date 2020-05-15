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DAÜ rektörlük seçimi 12 Haziran’da

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük koltuğu için seçimin 12 Haziran’da yapılacağı açıklandı.
DAÜ rektörlük seçimi 12 Haziran’da

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) rektörlük koltuğu için  seçimin 12 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

DAÜ’de 20 Şubat’ta başlayan ve Coronavirüs salgınına takılan seçim sürecinde tarih 12 Haziran’a alındı.

DAÜ resmi sitesinde yer alan Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) takviminde seçimlerin 12 Haziran’da yapılacağı yazılı olarak da açıklandı.

Rektörlük için adaylığı için yarışacak olan isimler ise; Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa İlkan, Prof. Dr. Dennis A. Sıgıner, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Prof. Dr. Vedat Yorucu oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) Başkanı Mustafa Uyguroğlu, süreçle ilgili bir netlik olmadığını belirtmiş, senatonun 13 Mayıs Çarşamba günü toplanarak karar alacağını açıklamıştı.

Alınan karar neticesinde, seçimlerin 12 Haziran’da yapılacağı DAÜ resmi sitesinde yer alan Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) takvimine de yansıdı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere Necdet Osam’ın istifasının ardından bazı isimler Rektörlük için adaylığını ilan ederken, bazı isimler de bu yönde dile getirilmişti.20 Şubat tarihinde Prof. Dr. Necdet Osam’ın görevinden istifa etmesinin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Tanju Besler, Prof. Dr. Naciye Doratlı, Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da istifa ettiklerini açıklamıştı.Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, Akademisyen Profesör Dr. Ahmet Sözen de bu süreçte kişisel sosyal medya hesabı üzerinden DAÜ Rektörlük eğilim yoklamasında aday olacağını duyurmuştu.Adaylığını duyuran bir diğer isim ise Prof. Dr. Aykut Hocanın olmuştu.

 

 

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