  • BIST 11207.93
  • Altın 2620.923
  • Dolar 33.084
  • Euro 36.2614
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA2024 İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına onay

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Ankara'da temaslarda bulundu!

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek önemli temaslarda bulundu.
DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Ankara'da temaslarda bulundu!

Söz konusu temaslar kapsamında DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile görüşmeler gerçekleştiren Prof. Dr. Kılıç, mevcut iş birliklerinin değerlendirilmesi ve ileride hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmeler sırasında DAÜ ile Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki iş birliklerinin daha da geliştirilmesi için gereken adımlar tartışılarak, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak araştırma projeleri ve akademik değişim programları ele alındı ve sağlık bilimleri ile eczacılık alanlarında yapılabilecek yenilikçi çalışmalar üzerine stratejik planlamalar yapıldı. Prof. Dr. Kılıç, üniversitelere gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında özellikle sağlık ve eczacılık alanında atılacak olan yeni adımların uluslararası düzeyde ses getirecek yeni projelerin kapısını aralayacağına inandığını aktardı.

Prof. Dr. Kılıç ÜAK Toplantısı’na Katıldı

Öte yandan Ankara temasları çerçevesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı’na da katılarak DAÜ’yü temsil etti. Söz konusu toplantıda yükseköğrenim alanındaki gelişmeler, beklentiler ve hedefler üzerinde bilgilendirmeler yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Kılıç, Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı’nda DAÜ’nün hedef koyduğu uluslararasılaşma stratejisinin YÖK tarafından da tüm üniversitelere hedef olarak konmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, Ankara’da bulunduğu süre zarfında DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Batman milletvekili olarak görev yapan Ferhat Nasıroğlu ve yine DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Ali Barutçuoğlu ile de bir araya gelerek, çeşitli projeler üzerine fikir alış verişinde bulundu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Psikoloji bölümü 2029 yılına kadar akredite edildi!09 Temmuz 2024 Salı 15:55
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Engelsiz Eğitim' Semineri Gerçekleştirildi09 Temmuz 2024 Salı 15:30
  • DAÜ mezunları Geleneksel Mezuniyet Yürüyüşü ile kente veda etti!08 Temmuz 2024 Pazartesi 16:19
  • DAÜ’den Mezunlara Özel Resepsiyon05 Temmuz 2024 Cuma 13:48
  • DAÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı04 Temmuz 2024 Perşembe 18:18
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları Mesleki Yeminlerini Etti02 Temmuz 2024 Salı 16:18
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları İçin Mesleki Yemin Töreni Düzenlendi02 Temmuz 2024 Salı 14:04
  • DAÜ, Otel İşletmeciliğinde Kıbrıs’ta Birinci Sırada28 Haziran 2024 Cuma 15:36
  • DAÜ Mezuniyet Törenlerine Hazır28 Haziran 2024 Cuma 14:55
  • DAÜ'de eylemler kapıda... Okul harçlarını protesto edecekler...28 Haziran 2024 Cuma 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti