DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Ankara'da temaslarda bulundu!

Söz konusu temaslar kapsamında DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile görüşmeler gerçekleştiren Prof. Dr. Kılıç, mevcut iş birliklerinin değerlendirilmesi ve ileride hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmeler sırasında DAÜ ile Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki iş birliklerinin daha da geliştirilmesi için gereken adımlar tartışılarak, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak araştırma projeleri ve akademik değişim programları ele alındı ve sağlık bilimleri ile eczacılık alanlarında yapılabilecek yenilikçi çalışmalar üzerine stratejik planlamalar yapıldı. Prof. Dr. Kılıç, üniversitelere gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında özellikle sağlık ve eczacılık alanında atılacak olan yeni adımların uluslararası düzeyde ses getirecek yeni projelerin kapısını aralayacağına inandığını aktardı.

Prof. Dr. Kılıç ÜAK Toplantısı’na Katıldı

Öte yandan Ankara temasları çerçevesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ev sahipliği yaptığı Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı’na da katılarak DAÜ’yü temsil etti. Söz konusu toplantıda yükseköğrenim alanındaki gelişmeler, beklentiler ve hedefler üzerinde bilgilendirmeler yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Kılıç, Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı’nda DAÜ’nün hedef koyduğu uluslararasılaşma stratejisinin YÖK tarafından da tüm üniversitelere hedef olarak konmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, Ankara’da bulunduğu süre zarfında DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Batman milletvekili olarak görev yapan Ferhat Nasıroğlu ve yine DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Ali Barutçuoğlu ile de bir araya gelerek, çeşitli projeler üzerine fikir alış verişinde bulundu.