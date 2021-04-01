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DAÜ Rektörü Hocanın DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi sundu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Gazimağusa Devlet Hastanesi-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi sundu.
DAÜ Rektörü Hocanın DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi sundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Gazimağusa Devlet Hastanesi-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi sundu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün heyetle görüşen Hocanın, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Prof. Dr. Aykut Hocanın, bu zorlu süreçte ülkedeki COVID-19 testlerinin daha geniş bir kitleye ulaşması konusunda, büyük fedakarlıklar yaparak laboratuvarda gerçekleştirdikleri çalışmalar için MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi takdim etti.

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