DAÜ Rektörü Hocanın DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi sundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Gazimağusa Devlet Hastanesi-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi sundu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün heyetle görüşen Hocanın, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Prof. Dr. Aykut Hocanın, bu zorlu süreçte ülkedeki COVID-19 testlerinin daha geniş bir kitleye ulaşması konusunda, büyük fedakarlıklar yaparak laboratuvarda gerçekleştirdikleri çalışmalar için MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi takdim etti.