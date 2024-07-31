DAÜ Rektörü Kılıç'tan 1 Ağustos mesajı...

Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos tarihi Kıbrıs Türk Halkı için birden fazla tarihi olayı simgelemektedir. Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 453'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66'ncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) ise 48'inci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türk halkı için önemi yadsınamaz derecededir.

1 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs adası Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilerek Kıbrıs Türklerinin adadaki tarihsel kökleri atılmış ve Türk nüfusunun adaya yerleşme süreci başlamıştır. Bu dönem, Kıbrıs Türk toplumunun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu nedenle Kıbrıs Türkleri için Kıbrıs adasının fethi büyük bir öneme sahiptir.

Bir başka önemli tarih olan ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ile haklarının korunması için gizli bir direniş örgütü olarak 1 Ağustos 1958 tarihinde kurulan TMT, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı savunma görevini üstlenerek, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembollerinden biri haline gelmiştir.

Kıbrıs Türk toplumunun dünya üzerindeki yerinin ve varlığının korunması için kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ise Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve savunmasını sağlamaktadır. GKK, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlük ve bağımsızlığının korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Kıbrıs Türk halkının milli kimliğinin sembollerinden biri olan GKK, barışın ve huzurun sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Toplumsal dayanışmayı anmak ve geçmişte yaşanan mücadeleye duyulan saygı nedeniyle kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle Kıbrıs Türkü’nün tarihsel köklerinin atılmasında, varoluş mücadelesinde ve barışın sürdürülmesinde direniş gösteren tüm kahramanlarımıza ve gazilerimize minnetlerimi sunar, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar, hatıralarının bizlere ilham kaynağı olmasını temenni ederim. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve barış dolu günler dilerim.”