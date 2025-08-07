DAÜ Rektörü Kılıç'tan 8 Ağustos Erenköy mesajı...

  • BIST 11016.94
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

8 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy’de yaşanan ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünü, büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Erenköy Savaşı, Kıbrıs Türklerini yok etmek amacıyla gerçekleşmiş, ancak halkımız açısından büyük bir zaferle sonuçlanmış olup Şanlı Erenköy Direnişi olarak tarihimize kazınmıştır.

Ada dışında çeşitli üniversitelerde eğitim alan Kıbrıslı Türk üniversite öğrencilerinin vatan sevgisiyle eğitimlerini bırakarak, vatanlarını savunmak adına Türk Mukavemet Teşkilatı mensupları ve Erenköy halkı ile omuz omuza savaşıp büyük bir direniş gösterdiği Erenköy Savaşı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tıpkı Çanakkale Savaşı gibi büyük bir öneme sahiptir. Erenköy Direnişi, gençlik, fedakârlık, birlik ve kararlılığın en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu eşsiz direniş, sadece bir askeri başarı değil; aynı zamanda bir halkın özgür yaşama iradesinin ve sarsılmaz dayanışmasının göstergesidir.

5 Ağustos 1964 tarihinde bölgedeki Türkleri yok etmek amacıyla sayı ve silah açısından üstün olan Rum ve Yunan güçlerinin başlattığı savaşa karşı destansı bir direniş gösteren Kıbrıslı Türkler, canları pahasına topraklarını korumuş ve teslim olmayarak tarihe yazılacak büyük bir cesaret örneği göstermişlerdir. 8 Ağustos 1964’te şehit Yüzbaşı Cengiz Topel önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri’ne ait hava filosunun müdahalesi ile 10 Ağustos 1964 tarihinde ateşkes ilan edilerek çatışmalar sona ermiştir ve tam 61 yıldır 8 Ağustos tarihi Şanlı Erenköy Direnişi olarak anılmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, bu kutsal mücadeleyi unutmadan ve unutturmadan, genç nesillere aktarmayı bir görev biliyoruz. Bu vesileyle, Erenköy’de canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor; bu onurlu direnişi gerçekleştiren tüm kahramanlara şükranlarımızı sunuyoruz.

