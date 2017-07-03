DAÜ Rektörü Osam isyan etti!

DAÜ Rektörü Profesör Doktor Necdet Osam, geçtiğimiz eylül ayında İskeleye kampüs açmak için hazır olduklarını fakat belediye başkanının kendilerine uygun yer gösteremediğini ve bu nedenle derin üzüntü içinde olduğunu belirterek isyan etti.

Detay Gazetesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Profesör Doktor Necdet Osam, ombudsman Emine Dizdarlı’nın yazdığı raporu işaret ederek kendilerine tahsis edilecek her arazinin kamu yararına olacağını belirterek, özel kurumlara tahsis edilen arazilerin Cumhuriyet Meclisi’nin denetimi dışında olacağını vurguladı.

Çeşitli zümrelere başvurularda bulunduklarını belirten Osam, DAÜ’nün Lefkoşa’da Vadili’de ve İskele’de var olabilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

“BAŞKAN KAPI KAPI GEZİYOR”

Geçtiğimiz yıl İskele’de Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu başlatabilmek için İskele Belediyesi’nden yer istediklerini kaydeden DAÜ Rektörü Osam, kendilerine yer gösterilmediğini aksine, belediye başkanının ”kapı kapı gezerek farklı üniversiteler getirtmek için çalışmalar yaptığını” öne sürdü.

DAÜ’nin bir dünya markası olduğunu belirten Osam, “bu markayı oraya götürebilmek için bizim isteklerimizin karşılanması lazımdır” diyerek isyan etti.

Bu konuda son derece üzgün olduğunu belirten Osam, kendilerinin DAÜ olarak tüm Kıbrıs’a katkı koymak istediklerini vurguladı.

“TEK DEVLET ÜNİVERSİTESİ DAÜ”

“ Ombudsmanın da raporunda söylediği gibi, ‘tek devlet üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesidir’ “ diyen Osam, devlet üniversitelerinin hiçbir zaman kamu zararına kendi yararına bir şey yapmadığını, varını yoğunu topluma harcadığını ifade etti.

VATANDAŞA SESLENDİ

Konuyla ilgili vatandaşa seslenen Osam, “vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını bekliyorum” diyerek, “bize İskele bölgesinde gereken binayı gösterebilselerdi ben okulu oraya götürmeye hazırdım. Vakıftan da olumlu görüş vardı Turizm yüksekokulu müdürü de ayni görüşteydi” şeklinde isyan etti.

EYLÜL'DE EĞİTİM BAŞLAYACAKTI

İskele bölgesindeki halkın kalkınmasına, bölgenin kültürel yapısının yükselmesine ve bölgenin turizmine katkı koyulmasına talip olduklarını belirten DAÜ Rektörü Osam, “buradaki olumsuzluk DAÜ ile ilgili değildir. Sayın belediye başkanımız bize istediğimiz şekilde yer gösterebilmiş olsaydı biz bu sene eylülde eğitime başlayacaktık. Dolayısı ile üzüntülerimi buradan kendisine iletmek isterim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

DAÜ Rektörü Profesör Doktor Necdet Osam’ın konuya ilişkin tam açıklaması şöyle;

Araziler konusunda ombudsmanın yazdığı rapor çok önemlidir. Bize tahsis edilecek olan her arazi kamu yararınadır. Özel kurumlara tahsis edilen araziler Cumhuriyet Meclisi’nin denetimi dışındadır, raporda görülüyor; maddeler açık.

Biz üniversitemizin açılımını yapabilmek için çeşitli başvurularımız olmuştur. Bu başvurular da eminim ki olumlu değerlendirilecektir ve DAÜ’nün Lefkoşa’da, Vadili’de ve İskele’de olabilmesi sağlanacaktır.

İskele’ye biz geçen yıl gitmek istedik Turizm ve Otelcilik Yüksekokulumuzun başlatılmasını istedik; ancak olmadı.

Neden biliyor musunuz?

Bize uygun yer göstermediler.

Burası dünyada bir markadır.

Bu markayı oraya götürebilmek için bizim isteklerimizin karşılanması lazımdır.

Karşılanamadı ve görüyorum ki kıymetli belediye başkanımız kapı kapı gezerek üniversite getirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Bu konuda da son derece üzgün olduğumu buradan kendisine duyurmak istiyorum. Biz DAÜ olarak tüm Kıbrıs’a katkı koymak istiyoruz.

Ombudsmanın da raporunda söylediği gibi. “tek devlet üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesidir.”

Devlet üniversiteleri hiçbir zaman kamu zararına kendi yararına bir şey yapmaz, varını yoğunu topluma harcar ve harcamaktadır da.

Bu konuda vatandaşlarımızın hassas olmasını bekliyorum.

Bize iskele bölgesinde gereken binayı gösterebilselerdi ben okulu oraya götürmeye hazırdım. Vakıftan da olumlu görüş vardı Turizm yüksekokulu müdürü de ayni görüşteydi.

O bölgedeki insanımızın kalkınmasına, o bölgenin kültürel yapısının yükselmesine ve bölgenin turizmine katkı koyulmasına taliptik, ama olmadı.

Buradaki olumsuzluk DAÜ ile ilgili değildir. Sayın belediye başkanımız bize istediğimiz şekilde yer gösterebilmiş olsaydı biz bu senen eylülde eğitime başlayacaktık.

Dolayısı ile üzüntülerimi buradan kendisine iletmek isterim.