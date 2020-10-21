DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Gazeteciler,

Gece gündüz demeden ülkemizde yaşanan gelişmeleri bizlere ulaştırmayı kendinize görev edinmiş siz basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlarım. Şerefli ve onurlu bir meslek olan gazetecilik, halkı doğru bir şekilde gelişmelerden haberdar ederek topluma gerçeğin kapılarını açmaktadır. Dünyanın öbür ucunda yaşanan gelişmeleri sizler sayesinde evlerimizden, iş yerlerimizden veya telefonlarımızdan takip edebilmekte ve dünyaya daha geniş bir pencereden bakabilmekteyiz.

Toplumun gerçekler ve doğrular ışığında ilerlemesini sağlayan sizler, içerisinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde de pek çok fedakarlık yaparak toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirmeye devam ettiniz ve mesleklerinizi çok zor şartlar altında icra ederek bizler için ne kadar değerli olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak tüm kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılarının devamını dileriz.”

Prof. Dr. Aykut Hocanın

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü