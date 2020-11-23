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DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajda şu ifadelere yer verdi:

 

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmenliği” kabul ettiği gün olması nedeniyle 24 Kasım her yıl Türkiye’de olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

 

Ülkemizin dört bir yanında çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, bu onurlu meslekteki çalışmalarında başarılarının devamını dilerim. Bu vesileyle hayatta olmayan öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diler, kendilerini sevgi ve saygı ile anarım

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