DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan yeni yıl kutlama mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya, 2020 yılına COVID-19 pandemisi ile girmiş ve hala daha bu salgınla mücadele etmeyi sürdürmektedir. Pandemi ülkemizde yalnızca yükseköğretimi değil, tüm alanları olumsuz yönde etkilemiştir. DAÜ bu zorlu süreçte üzerine düşen görevleri yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir.

DAÜ, kuruluşundan bugüne olduğu gibi, bugünden sonra da kaliteli eğitim vermeye, araştırma yapmaya ve topluma hizmet etmeye devam edecektir. Yeni yılda en büyük dileğimiz, pandeminin bir an önce sona ermesi ve öğrencilerimize yeniden kavuşmamızdır. Bu vesileyle, dünyanın dört bir yanındaki tüm öğrencilerimiz ile mezunlarımızın, ailelerinin, tüm DAÜ çalışanlarının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkının yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, 2021 yılının dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim