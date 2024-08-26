DAÜ rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kaleburnu Kral Tepesi kurtarma kazısını ziyaret etti

DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) sorumluluğunda bölgede başlatılan uluslararası kurtarma kazı çalışmalarında MÖ 4000 Çanak Çömlekli Neolitik Dönem ve MÖ 1200’lü yıllara ait aynı ama iki farklı dönemde iskan edilmiş yerleşim yeri ve çeşitli mimari yapı tarzları ortaya çıktı. Devam eden çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalıntılar, Kral Tepesi / Vasili’nin Çanak Çömlekli Neolitik Dönem ve Geç Tunç Çağı’nda Kıbrıs’ın önemli bir yerleşim merkezi olma ihtimalini de ortaya koydu. Kıbrıs ile deniz aşırı çevre kültürler arasında adanın dışa açılan kapısı niteliğinde olan Karpaz yarım adasının bu çalışma ile zengin kültür varlıklarının kayıt altına alınarak, geçmişi aydınlatarak sürdürülebilir bir yapı içerisinde alan yönetim planıyla birlikte geleceğe aktarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bölgede yapılan arkeolojik yüzey araştırmalarında Neolitik dönem öncesinde Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonuna kadar oldukça dikkate değer kültür varlıkları kayıt altına alınmaya başlanmıştır.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi denetiminde DAÜ akademisyenleri tarafından yürütülen arkeolojik çalışmaları yerinde ziyaret eden Prof. Dr. Kılıç, gerçekleştirmiş olduğu ziyaret sırasında, DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) Başkanı, Doç. Dr. Bülent Kızılduman’dan, yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Arkeolojik, tarihi ve kültürel değerleri ortaya çıkaran ve dünya kültür mirasına katkı koymak için yapılan söz konusu kazı çalışmalarına DAÜ olarak destek vermekten dolayı mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, bu desteğin her zaman devam edeceğini vurguladı. Bu topraklardaki kültür ve tarihe sahip çıkmanın öneminden de bahseden Prof. Dr. Kılıç, ülkenin en önemli ve yasa ile kurulmuş tek devlet üniversitesi olarak bu sorumluluğun bilincinde olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, başta T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere DAÜ akademisyenlerine, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ekibine ve kazı çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu. Doç. Dr. Kızılduman ise, Rektör Prof. Dr. Kılıç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’ne projeye yapmış oldukları maddi katkılardan dolayı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.