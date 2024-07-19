DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı

önemli tarihin yaşanmasının ardından Kıbrıs’ın bugünkü sınırları çizilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelleri de atılmıştır. Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde, 41 yıldır kendi Cumhuriyetimizde, egemen bir devlet çatısı altında, özgür, korkusuz ve başımız dik şekilde ve güven içerisinde yaşamlarımızı sürdürmekte ve geleceğe umutla bakmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hayatlarını bağımsızlık uğruna feda eden aziz şehitlerimiz olmak üzere, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’i ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmet ve saygıyla anar, kahraman Türk Ordusu’na, gazilerimize ve mücahitlerimiz ile mücahidelerimize minnetlerimi sunarım. Tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, aydınlık bir gelecekle egemenliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum.