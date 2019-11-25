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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam Masder’in konuğu oldu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Mağusa Suriçi Derneği’nin (MASDER) “Bütün Gailemiz Mağusa” sloganı ile her Cumartesi düzenlemekte olduğu Mağusa Söyleşileri’nin konuğu oldu.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam Masder’in konuğu oldu

23 Kasım 2019 Cumartesi günü, saat 10:30’da, MASDER’in merkezinde gerçekleşen söyleşide konuşan MASDER Başkanı Rıfat Yalınç, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ ile iş birliği içinde projeleri bulunduğunu ve bunları hayata geçirme arzusu içinde olduklarını söyledi.

 

DAÜ Hakkında Bilgi Verdi

DAÜ Rektörü Prof. Dr Necdet Osam, konuşmasına davetlilere DAÜ hakkında bilgi vererek başladı. Prof. Dr. Osam, üniversitenin öğrenci akışı, barınma, akademik başarılar, misyon ve vizyon, mali konular, uluslararası başarılar ve projeler gibi konularda bilgiler sundu. Prof. Dr. Osam, ülkeye öğrenci akışının çok önemli olduğunu belirterek, bugün itibariyle bu sayının kesin olmamakla birlikte 85 bin civarında olduğunu belirtti ve her üniversitenin bu dağılımda payı olduğunu kaydetti.

 

“DAÜ Daha Fazla Tercih Ediliyor”

Prof. Dr. Osam DAÜ’nün son yıllarda özellikle Kıbrıslı Türk öğrenciler tarafından çok daha fazla tercih edildiğini açıkladı. DAÜ’nün dünyada belli bir yeri olan üniversite olduğunu anımsatan Prof. Dr. Osam, 2019 yılında ÖSYM üzerinden yerleşen öğrencilerde, DAÜ dışındaki diğer dört büyük üniversitede azalma olurken, DAÜ’yü ÖSYM üzerinden tercih eden öğrencilerde geçen yıla oranla %12.8 oranında artış gerçekleştiğini ifade etti. Prof. Dr. Osam, barınma konusunda ise DAÜ’ye ait 1,331 yatak kapasiteli beş adet yurt bulunduğunu, ancak yap-işlet-devret modelindeki yurtlardan bazılarının sıkıntı yarattığını ve söz konusu yurtlarla ilgili sözleşme feshine gidilmesi konusunda hukuki süreç başlatıldığını kaydetti.

 

Üniversitenin akademik ve bilimsel yayınlarına da değinen Prof. Dr. Osam, bunların büyük önem taşıdığını ifade ederek, üniversitenin işlevsel anlaşmaları ve üyelikleri gibi konulara açıklık getirdi. Prof. Dr. Osam, akademik bağlamda devam eden projelerinin var olduğunu da belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen projeler başta olmak üzere, Üniversitenin yürüttüğü projelerle ilgili de detaylı bilgiler verdi

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