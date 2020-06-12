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DAÜ Rektörünü seçiyor

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Doğu Akdeniz Üniversi'nde Prof.Dr. Necdet Osam'ınistifasından sonra bugün rektörlük ön seçimi yapılıyor
DAÜ Rektörünü seçiyor

Doğu Akdeniz Üniversi'nde Prof.Dr. Necdet Osam'ınistifasından sonra bugün rektörlük ön seçimi yapılıyor.

Seçimde şu ana kadarki sonuçlara göre verilen oylarda Prof.Hocanın önde giderken 2.sırada Prof.Avcı 3.sırada Prof. Sözen bulunuyor

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