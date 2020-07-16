DAÜ, Rüstem Kitabevi’nin “Post-Pandemi Konuşmaları” etkinliğine katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu, COVID-19 Pandemisi ve küresel karantina sürecinin ardından geçtiğimiz normalleşme evresinde, Rüstem Kitabevi tarafından başlatılan “Post-Pandemi Konuşmaları” başlıklı etkinlikler dizisinde yer aldı.

Her hafta ayrı bir konuya odaklanan konuşmalar, yaz boyunca Rüstem Kitabevi’nin bahçesinde gerçekleşiyor. DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu, etkinlikler dizisinin 10 Temmuz 2020 Cuma günü gerçekleşen “Pandemi ve Yaşam Alanları” konu başlığının değerlendirildiği bölümünde, Mimar Burak Türksoy ile birlikte yer aldı. Doç. Dr. Tevfikler Çavuşoğlu, söz konusu etkinlikte COVID-19 Pandemisi ve küresel karantina ile birlikte artık önümüzde yeni bir dünyanın olduğunu belirterek, gündelik rutinlerin yeni kodlarla tekrar düzenleneceği bu dünyada, yaşamı birçok alanda yeniden düşünmemiz ve planlamamız gerektiğine dikkat çekti. Rüstem Kitabevi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler dizisi, konunun uzmanlarından bilgilerin alındığı ve bunun üzerine sohbetlerin geliştirildiği bölümleriyle devam edecek