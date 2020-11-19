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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenleyecek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyecek.
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyecek.

 

Etkinliğe ilişkin DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Prematüre bebek erken doğum veya hamilelik döneminde farklı sebeplerle yeterli olgunluğa ulaşmayan bebeklerdir. Tıbbi ilerlemeler sayesinde bu bebeklerin yaşam şansı yıllar içerisinde artmıştır. Yaşam şansı artarken yaşıtları ile benzer gelişim göstermekte zorluklar yaşayabilen bu bebeklerimizin hayata katılması için çok yönlü yaklaşım önemlidir. Toplumumuzda prematüre bebeklerle ilgili farkındalığı artırmak adına 20 Kasım 2020 Cuma günü, saat 15:00’te halka açık bir webinar etkinliği düzenlemekten mutluluk duyuyor ilgilenen herkesin katılmasını bekliyoruz.”

 

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Nur Tunalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu “Prematüre Bebeklerde Görülen Sorunlar”, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nden Dr. İlter Arifoğlu Barış “Prematüreye Genel Bakış ve Multidisipliner Yaklaşımın Önemi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Avcı “Prematüre Bebeklerde Bireyselleşmiş Gelişimsel Bakım”, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran “Prematüre Bebeklerin Beslenme Sorunları” ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu “Prematüre Bebeklerin Motor Gelişim Problemlerine Yönelik Uygulamalar” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek.

 

Söz konusu panele katılmak isteyenler aşağıdaki link üzerinden ücretsiz olarak panele katılabileceklerdir:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAyNTM0MTUtZjIyMy00YzAyLTljYTgtNzBmMmZkN2MwZDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229696b0a8-9e29-43ab-9fe5-b03aa9431d88%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a67315-c9ce-4d8c-a380-846358acbc93%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

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