DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü nedeniyle açıklamada bulundu

Fizyoterapistlik mesleği, dünyada yaklaşık 120 yıllık, Türkiye’de ve ülkemizde yaklaşık 50 yıldan beri halk sağlığı ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili bir bilim dalı olarak gelişimini sürdürmektedir. Fizyoterapist; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda lisans eğitimi almış, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup, rehabilitasyon ekibinin önemli bir üyesi olarak tanımlanmaktadır. Birçok branştan hasta yönlendirilmekle birlikte fizyoterapistler genellikle ortopedi, nöroloji, el cerrahisi, fiziksel tıp, romatoloji, spor hekimliği, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi, beyin sinir cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum gibi uzmanlık alanlarından hasta kabul etmektedirler. Fizyoterapistler tedavi ve rehabilitasyon programları uygularken çeşitli güncel egzersiz yaklaşımları, nöromusküler tedavi yaklaşımları, manuel tedavi yöntemleri, elektroterapi ve mekanik ajanlar, fonksiyonel aktivite eğitimi ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımları gibi birçok yöntemlerden yararlanırlar.

Yrd. Doç. Dr. Angın, ülkemizde fizyoterapistlerin hastaneler, tıp merkezleri, özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, spor kulüpleri, huzur evleri gibi birçok farklı tedavi alanlarında çalışabilmekte olduğunu dile getirdi. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Angın, fizyoterapistlerin, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki tedavi edici hizmetlerinin yanı sıra, koruyucu sağlık hizmetlerinde de görev alarak, toplum sağlığını geliştirme ve hastalıkları önleme konusunda ana sağlık elemanı haline geldiklerin kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Angın, “DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler gününü kutlar mesleğimizin tüm yönleriyle daha çağdaş düzeye ulaşmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler günü dolayısıyla 6 Eylül 2019 Cuma günü, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği tarafından “3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlendi. Ayrıca bu yıl Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nin 40. Yılı kutlanacak, mesleğin bu kadar yılda geldiği nokta, dünya örnekleri ve daha ileriye nasıl taşınabilmesi adına yapılacaklar değerli konuşmacılar ve katılımcılar tarafından tartışılacaktır. Yrd. Doç. Dr. Angın, söz konusu etkinliğe DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak tüm öğretim üyeleri ile destek vereceklerini de sözlerine ekledi.