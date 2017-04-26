DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç SABDEK’e katıldı

6. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK), 21 – 22 Nisan 2017 tarihlerinde, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Türkiye ve KKTC’den 55 dekanın yanısıra, Ulusal Çekirdek eğitim koordinatörlerinin de katıldığı toplantıya toplam 82 kişi katkı sağladı. Toplantıda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç temsil etti.

Toplantının ilk gününde açılış konuşmalarının ardından, “Sağlık Bilimlerinde Mesleki Uygulama Çalıştayı” yapılarak stajlarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri çalışıldı ve rapor hazırlandı. Yoğun bir şekilde yapılan çalıştayın raporu 22 Nisan 2017 Cumartesi günü YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü ve Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Solak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın da katılımlarıyla sunuldu. Çalıştay raporunun sunulmasının ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu da bir konuşma gerçekleştirerek sağlık bilimleri alanındaki kontrolsüz ve hızlı büyümenin önlenmesinde SABDEK’in çalışmalarının son derece önemli olduğuna, kısa bir geçmişe sahip olduğu halde kurulun çok iyi işler başardığına değinerek, ”Beslenme ve Diyetetik”, “Ebelik”, ”Odyoloji” bölümlerinin Çekirdek Eğitim programlarının YÖK tarafından onaylandığı müjdesini verdi. Mayıs ayında diğer bölümlerin ÇEP programlarının da görüşüleceğine değinen Prof. Dr. Kapıcıoğlu, sağlık bilimlerinde mevzuatlara bağlı uygulama eğitimlerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için her türlü çalışmayı destekleyeceklerine dikkat çekti.

DAÜ’den Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un da Yürütme Kurulu Üyesi olduğu ve katılım gösterdiği SABDEK, çok başarılı ve verimli bir çalışmayla sonlandı.