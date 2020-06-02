DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç pandemi sürecinde sağlık anlayışını değerlendirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, eğitim kurumlarını etkileyen COVID-19 sürecinde, sağlık sektörü ve sağlık eğitiminin durumunu anlattı. Zorlu günlerden geçtiğimizi ve geçmeye devam ettiğimizi belirten Prof. Dr. Malkoç, “Daha hiçbir şey normale dönmüş durumda değil. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Sağlık dediğimiz şey, sadece bir bedenin sosyal ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı olması değil, evrenin sağlıklı olması demek. Dünyanın son 100 yılda yaşadığı en büyük pandemilerden birini yaşıyoruz. Bir sağlık krizi içerisindeyiz. Dolayısı ile sağlığa bakışımız da bu bölümde çok büyük değişikliklere uğradı” diye konuştu.

“Geleneksel Sağlık Anlayışı Değişti”

Dünyada geleneksel sağlığa bakışın, yerini çağdaş sağlığa bıraktığını vurgulayan Prof. Dr. Malkoç, “Geleneksel sağlık anlayışının değişikliğe uğraması gerekti. Geleneksel anlayışta hastalık tedavisi ön plana çıkarken, çağdaş anlayışta toplumsal sağlığın korunması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin devreye girmesi gerekliliği ön plana çıkıyor. Sağlık ekibinde de çok büyük bir değişim olması gerekiyor. Geleneksel anlayışta hekim ağırlıklı bir hizmet sunulurken, artık ekip anlayışı ön plana çıktı. Sadece sağlık sektörü değil, sektörlerarası iş birliğine de gitmemiz gerekecek. Pandemi sürecinde yerel yönetimlerden tutun, devletin en üst kademesine kadar iş birliği içerisinde bu krizi atlatmak için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Eğitim Müfredatı Güncellenecek”

Dünyanın eve kapandığı bu süreçte, sağlık eğitimi ve hizmetinde de ciddi önlemlerin alınması ve yeni stratejilerin belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Malkoç, “Biz DAÜ olarak bu süreçte tüm birimlerimizle birlikte,öğrencimize online eğitim ve canlı bağlantılarla en iyi eğitimi sunmaya gayret ettik, ediyoruz.Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sağlık hizmetlerinde de artık yeni stratejilerin yeni hedeflerin konması gerekiyor.Disiplinlerarası entegrasyon oluşmalı. Bu süreçte yetiştirdiğimiz sağlık profesyonellerinin eğitimlerine bazı donanımların mutlaka katılması gerektiğini gördük. Aslında biz de geleneksel anlayış içerisindeydik. Yüz yüze eğitimi vurgularken, artık tele-rehabilitasyon ya da uzaktan eğitim dediğimiz konsepte doğru kaymamız gerekti. Dolayısı ile sağlık eğitiminde müfredatın da güncellenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Malkoç, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, pandemi nedeniyle sağlık sektörü ve sağlık eğitiminde yaşanan değişimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.