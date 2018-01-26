DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreninde mezun olacak olan öğrencileri için mesleki yemin töreni düzenliyor. 30 Ocak 2018 Salı günü, saat 10:00’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfi’sinde gerçekleştirilecek olan yemin töreninde ön lisans ve lisans olmak üzere toplam 128 yeni sağlık personeli yemin edecek.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme ön lisans

bölümlerinden mezun olacak olan öğrenciler bölüm başkanları eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini düzenlenecek olan tören ile okuyacaklar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları sonrasında lisans ve önlisans öğrencileri sırasıyla yeminlerini okuyacaklar.

Sağlık alanında çalışacak olan tüm sağlık personeli mesleklerine başlamadan önce yemin ederek meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını ifade ediyorlar. Sağlık alanında gelenek olarak kabul edilen yeminler her üniversite ve bölüme göre farklılıklar gösterebiliyor.