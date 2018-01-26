  • BIST 120.155
  • Altın 163,134
  • Dolar 3,7504
  • Euro 4,6672
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenliyor

» »
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenliyor
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreninde mezun olacak olan öğrencileri için mesleki yemin töreni düzenliyor. 30 Ocak 2018 Salı günü, saat 10:00’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfi’sinde gerçekleştirilecek olan yemin töreninde ön lisans ve lisans olmak üzere toplam 128 yeni sağlık personeli yemin edecek.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme ön lisans

bölümlerinden mezun olacak olan öğrenciler bölüm başkanları eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini düzenlenecek olan tören ile okuyacaklar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları sonrasında lisans ve önlisans öğrencileri sırasıyla yeminlerini okuyacaklar.

Sağlık alanında çalışacak olan tüm sağlık personeli mesleklerine başlamadan önce yemin ederek meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını ifade ediyorlar. Sağlık alanında gelenek olarak kabul edilen yeminler her üniversite ve bölüme göre farklılıklar gösterebiliyor.

axaxa.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Seçim dönemi atıp tutanlar şimdi nerede?19 Ocak 2018 Cuma 11:08
  • Bisiklet sürücüsü Rahmanov hayatını kaybetti17 Ocak 2018 Çarşamba 09:09
  • Gazimağusa'da kasti hasar15 Ocak 2018 Pazartesi 13:07
  • Vadili'de hayvan hırsızlığı15 Ocak 2018 Pazartesi 13:03
  • Akdoğan'da ani ölüm15 Ocak 2018 Pazartesi 13:01
  • “Eylem Hakkı Seminerleri”nin birincisi Mağusa’da gerçekleşti11 Ocak 2018 Perşembe 16:35
  • Eve girmeye çalışırken yakalandı05 Ocak 2018 Cuma 12:48
  • 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıdan tutuklandı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:53
  • FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır DAÜ’de öğrencilerle buluşuyor03 Ocak 2018 Çarşamba 11:44
  • Mağusa’da kardeş kardeşi vurdu!02 Ocak 2018 Salı 21:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti