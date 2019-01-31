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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Etti

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreninde mezun olacak olan öğrencileri için mesleki yemin töreni gerçekleştirdi.
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Etti

28 Ocak 2019 Pazartesi günü, saat 10:30'da Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfi'sinde gerçekleştirilen Yemin Töreni'nde ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplam 120 yeni sağlık personeli yemin etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, onur verici bir gün yaşadıklarını belirterek genç meslektaşlarının mesleğe ilk adımı bugün atıyor olmalarının önemine işaret etti. Prof. Dr. Malkoç, Güz Döneminde toplam 120 mezun öğrenci olduğunu, 52 öğrencinin Sağlık Bilimleri Fakültesinden, 78 öğrencinin Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan olduğunu belirtti. Prof. Dr. Malkoç, öğrencilerin mezuniyetlerinde büyük payı olan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına ve çalışanlarına da teşekkürlerini iletti. Mezun olacak genç meslektaşlarına, mesleklerini icra ederken çağdaş, etik değerlere sahip, ülke çıkarlarını göz önünde bulunduran, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birer sağlık elemanı olmalarını temenni eden Prof. Dr. Malkoç, tüm mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmasının ardından DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi Teknikerliği, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olacak olan öğrenciler bölüm başkanları veya ilgili program koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular.

Törende ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Beyhan Tok ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu birincisi Büşra Çetin’e DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Sağlık alanında çalışacak olan tüm sağlık personeli mesleklerine başlamadan önce yemin ederek meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını ifade ediyorlar. Sağlık alanında gelenek olarak kabul edilen yeminler her üniversite ve bölüme göre farklılıklar gösterebiliyor.

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