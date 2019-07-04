DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları yemin etti

. 2 Temmuz 2019 Salı günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen yemin töreninde lisans ve önlisans programlarından 530 yeni sağlık personeli yemin etti. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı Dr. Suat Yeldener, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Özel Eğitim Vakfı Yıldız Treni Halk Dansları Ekibi bir folklor gösterisi gerçekleştirdi.

Gösterinin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu Pelin Turunç ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Anestezi Programı birincisi Dilara Tiryaki öğrenciler adına konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmalarında DAÜ gibi dünya standartlarında eğitim veren bir üniversiteden diplomalarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, her türlü imkanı kendilerine sağlayan DAÜ’ye teşekkürlerini ilettiler. Bugün sağlık hakkını korumayı, yüceltmeyi ve sağlığın gelişimini ilke edinerek ayrılacaklarına değinen öğrenciler, mesleğin sorumluluklarını yerine getireceklerine de söz verdiler.

“Artık Sağlık Ekibinin Bir Parçasısınız”

Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Sevgili öğrencilerim…Düzeltiyorum. Sevgili meslektaşlarım!” diye başladığı konuşmasında, “Fakültemiz ve yüksekokulumuzdan mezun olan 530 meslektaşımın hayatlarının en önemli ve bir o kadar da en gurur verici adımını atacakları bu günde sevinç ve gururla sizleri selamlıyorum” dedi. Konuşmasına Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında bilgiler vererek devam eden Prof. Dr. Malkoç, fakültenin bu yıl lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra klinik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarla ulusal ve uluslararası platformlarda Sağlık Bilimleri alanında saygın bir kurum niteliği kazandığını vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, fakülte öğretim elemanlarının sadece 2018-2019 Akademik Yılı’nda saygın endekslerce taranan dergilerde yayınlanmış 24’ü uluslararası 13’ü ulusal olmak üzere toplam 37 bilimsel makaleye imza attığını belirtti.

Aynı zamanda bu yıl Ortopedik Protez-Ortez Ön Lisans Programı için gerekli izinleri aldıklarını ve bu programın 2019-2020 Akademik Yılı’nda öğrencilerine merhaba demeye hazırlandığını ifade etti. Mezun olacak genç meslektaşlarına seslenen Prof. Dr. Malkoç, “Hayat inişli çıkışlı bir yoldur. Önümüze bazı kapılar açılır sevinir, bazıları kapanır üzülürüz. Başarılarımız vardır başarısızlıklarımız da, bunlardan ders almayı öğrenin. Bunların yeni yanlışlıkları engelleyebileceğini göreceksiniz. Victor Hugo’nun ‘İyi olmak kolaydır, zor ve önemli olan adil olmaktır’ sözünü daima hatırlayın. Artık sizler sağlık ekibinin bir parçasısınız” ifadelerini kullandı.

“Kendinizi Yüksek Tempolu Çalışma Hayatına Hazırlayın”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam gerçekleştirdiği konuşmasında “Tüm mezunlarımızı tebrik ederim. Çalışma hayatlarınız hepimizin yaşamlarına dokunuyor. Bizler sayenizde acı çekmeyeceğiz. Şimdiden kendinizi yüksek tempolu çalışma hayatına hazırlayın. Öğretim üyelerimiz, sizlere de teşekkür ederim. Gayretleriniz sayesinde mezunlarımız bu noktaya geldi. Sevgili aileler, çocuğunuzdan uzak kalmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Bunlar yapmış olduğunuz duygusal yatırımlardır ve bugün bu yatırımın karşılığını alıyorsunuz” diye konuştu. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Times Higher Education kuruluşunun 50 yaşını geçmemiş genç üniversiteler dünya sıralamasında 151-200 bandında olduğuna dikkat çekerek, Türkiye sıralamasında da Sabancı, Koç ve Bilkent’ten sonra dördüncü sırada yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün sağlam adımlarla bilimsel normlar, mevzuat, yasalara saygı ve Magna Charta Universitatum çerçevesinde ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Fakülte ve Yüksekokul birincilerine Başbakanlık Müsteşarı Dr. Yeldener ve Rektör Prof. Dr. Osam tarafından hediye takdim edildi. Fakülte birincilerinin Fakülte kütüğüne isimlerini çakmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi ve Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarından mezun olan önlisans mezunları, bölüm başkanları ve ilgili program koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular.

Sağlık alanında çalışacak olan tüm sağlık personeli mesleklerine başlamadan önce yemin ederek meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını ifade ediyorlar. Sağlık alanında gelenek olarak kabul edilen yeminler her üniversite ve bölüme göre farklılıklar gösterebiliyor.