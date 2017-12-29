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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aykut Özakın’dan büyük başarı

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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aykut Özakın’dan büyük başarı
Prof. Dr. Osam, Özakın’ı başarılarından dolayı tebrik ederek bizzat destekleyeceğini söylerken, Aykut Özakın da Prof. Dr. Osam’a ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2016 Junior Classic Vücut Geliştirme Şampiyonu ve 2017 KKTC Pro Fitness Şampiyonu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü son sınıf öğrencisi Aykut Özakın, 2017 World Beauty Fitness & Fashion Inc. (WBFF) Güz Dönemi Şampiyonası’nda ikinci sırayı elde ederek “WBFF Pro” unvanını kazandı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, fitness dünyasındaki en prestijli unvanlar arasında yer alan WBFF Pro’yu almaya hak kazanarak profesyonelliği tescil edilen Aykut Özakın’ı 25 Aralık 2017 Pazartesi günü, saat 11:00’de makamında kabul etti. 

Mezun olduktan sonra Sporcu Beslenmesi alanında Yüksek Lisans yapmayı planlayan Aykut Özakın, kendi stüdyosunu açarak başarılı gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Personal Trainer (Kişisel Antrenör) olarak en büyük motivasyonunun gençler olduğunu ifade eden Aykut Özakın, başarılarını genç nesillere aktarmanın önemine değindi. Kendi çalışmalarının yanında şu anda üçü internet üzerinden, yedisi ise birebir çalıştırdığı öğrencileriyle ilgilenen Aykut Özakın, fitness alanında DAÜ’yü başarıyla temsil etmeye devam edeceğini vurguladı.

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