DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Protez Ortez Sempozyumu başladı

“Serebral Palsili Çocuklarda Ortez Tedavisi, Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler” teması ile 3 Kasım 2017 tarihinde, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Protez Ortez Sempozyumu “Serebral Palsili Çocuklarda Ortez Tedavisi, Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler” teması ile 3 Kasım 2017 tarihinde, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzük Öğretmenliği Programı araştırma görevlisi Deniz Amcazade müzik dinletisi gerçekleştirdi. Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, katılımlarından dolayı herkese hoşgeldiniz diyerek Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin uzman kadrosu ile birlikte birçok sorumluluğu yerine getirmeyi kendine ilke edindiğini bildirdi. Prof. Dr. Malkoç, bu yıl ilk kez organize edilen söz konusu sempozyumun gelecek yıllarda da farklı konuları ele alarak düzenlenmesini hedeflediklerini vurguladı.



Çocuklarda En Çok Görülen Ortopedi Hastalığı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Barış Peker, bu tarz bilimsel toplantıların son derce önemli olduğuna inandığını belirterek Serebral Palsi’nin çocuklarda en çok görülen hareket hastalığı olduğunu vurguladı. Hastalığın tedavi sürecinden bahseden Dr. Peker, sempozyumun verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Dernek Başkanı Prof. Dr. Cemil Yıldız gerçekleştirdiği konuşmasında böylesi anlamlı bir organizasyon içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Yıldız, çocukların bizlerin geleceği olduğunun altını çizerek Serebral Palsi hastalığının çocuklarda en çok görülen çocuk ortopedi hastalıklarından biri olduğunu vurguladı. Tıp alanında her 80 saniyede bir yeni bir literatür ortaya çıktığına değinen Prof. Dr. Yıldız, bu tarz sempozyumların bilgiyi tartışmada son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Sempozyum süresince neler üzerinde durulacağından bahseden Prof. Dr. Yıldız, önemli bilgilerin paylaşılacağına inandığını vurguladı.

DAÜ Bilimsel Bağlamda Kendini Kanıtladı

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, KKTC’de ilk kez düzenlenen söz konusu sempozyumun DAÜ bünyesinde organize edilmesinden dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Osam yaptığı açıklamada “Lider bir üniversite olduğumuzdan dolayıdır ki sağlık alanında da gerekli atılımları yerinde yapabiliyoruz. Söz konusu sempozyum ile gerekli bilgi alışverişinin yapılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmasında DAÜ hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün çoğu programının uluslararası akreditasyonlar tarafından akredite edildiğini, son üç yıldır Times Higher Education (THE) sıralamasında yer aldığını ve DAÜ’nün bilimsel bağlamda kendisini kanıtladığını vurguladı. Sempozyumun başarılı geçeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Osam, herkese başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Osam ve Prof. Dr. Malkoç, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere Kıbrıs’a özgü ipek işi pano takdiminde bulundu.

Sempozyum Prof. Dr. Malkoç ve Prof. Dr. Yıldız moderatörlüğünde gerçekleştirilen “SP’de Alt Ekstremite Rotasyonel Deformiteleri” konulu ilk sunumu ile devam etti. Sempozyumda ayrıca “SP’de Yürüyüş”, “SP’de Alt Ekstremite Ortezleri” ve “SP’de Üst Ekstremite Ortezleri” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

4 Kasım 2017 Cumartesi günü de devam edecek olan sempozyumda yapılacak olan atölye çalışmalarında serebral palsinin değerlendirme ve tedavisine yönelik, vaka üzerinde uygulamalı klinik eğitimleri verilecektir.

