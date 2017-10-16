DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi’ne katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 – 8 Ekim 2017 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen III. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi’ne katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nden ve yurt dışından birçok Romatolog ve Romatolojik Rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistin katıldığı ve yoğun ilgi gören, güncel konuların tartışıldığı söz konusu kongrede, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni temsilen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz katıldı.

Kongrede, Prof. Dr. Malkoç “Romatizmal Hastalıklarda Kullanılan Ölçekler” konusunun tartışıldığı panelde oturum başkanlığı görevini yerine getirirken, Yrd. Doç. Dr. Öksüz ise “Ankilozan Spondilit’te Kullanılan Ölçekler” konusunda konferans gerçekleştirdi.

Romatolojik Rehabilitasyon alanında çok önemli olan söz konusu kongrenin son gününde gerçekleştirilen ve alanında uzman akademisyenlerin katıldığı çalıştaya da katılan Prof. Dr. Malkoç ve Yrd. Doç. Dr. Öksüz, bu alanla ilgili tüm dünyada ortak dili konuşmak adına güncel değerlendirme ve tedavi kılavuzlarının oluşturulması projesinde yer aldılar.