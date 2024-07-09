DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 'Engelsiz Eğitim' Semineri Gerçekleştirildi

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE ‘ENGELSİZ EĞİTİM’ İSİMLİ SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birimi iş birliğinde Engelliler Haftası kapsamında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Şampiyon Melekler Amfisi’nde “Engelsiz Eğitim” konulu seminer gerçekleştirildi. Söz konusu seminere DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Fakülte Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Seminer açılışında konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkan Yardımcısı ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, DAÜ Engelli Öğrenci Birimi’nin kuruluşu, amaç ve hedefleri ile ilgili bilgiler vererek, etkinliğe destek veren ve katılım gösteren herkese teşekkürlerini sundu.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’nün, günün anlam ve önemine değindi. Prof. Dr. Zorlu, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için farkındalık yaratmak adına engelliler haftasının son derece önemli olduğuna değinerek DAÜ’nün bireylerin eşitliği ilkesine bağlı kalınarak yaşam ve eğitim haklarını sağlamak amaçlı birçok çalışmaya destek verdiğini ve bundan sonra da vermeye devam edeceğini ifade etti.

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren Engelliler Haftası’nın önemine dikkat çekerek, söz konusu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Öztüren, engelli bireylerin eşit haklara sahip olmasının önemine dikkat çekerek, hak ettikleri değere sahip olmalarının önemine değindi. Bu tarz seminerlerin toplum bilincini artırma yönünde fayda sağlayacağına inandığını belirten Prof. Dr. Öztüren, güzel ve verimli bir seminer geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından farklı engel grupları olan üniversite öğrencilerinin eğitime katılımını ve akademik başarısını artırmaya yönelik önerilerin paylaşıldığı seminer iki oturum şeklinde gerçekleşti. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yurt’un moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Malkoç, DAÜ Engelli Öğrenci Birimi’nin önemi ve işlevlerinden söz ederek, engelli bireyleri topluma kazandırma konusunda yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade etti. DAÜ içerisinde yer alan engelsiz kampüs projesine de ayrıca değinen Prof. Dr. Malkoç, etkinlikte bulunan herkese teşekkürlerini sunarak ilk oturumu başlattı. Söz konusu oturumda DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berrin Baydık, “Yüksek Öğretimde Kapsayıcılık”, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Çakmak, “Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencisinin Derslere Katılımını ve Başarısını Artırmaya Yönelik Öneriler”, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Karakoç, “İşitme Yetersizliği ve Dil Problemi Olan Üniversite Öğrencisinin Derslere Katılımını ve Başarısını Artırmaya Yönelik Öneriler” ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bölüm Başkanı Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, “Fiziksel Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencisinin Derslere Katılımı ve Başarısını Artırmaya Yönelik Öneriler” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Sevinç Taştan ve Yrd. Doç. Dr. Asiye Yeter Başaran’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Raman, “Nöroçeşitliliği Konuşalım: Sürdürülebilir Disleksi ve Diskalkuli Farkındalığını Artırmaya Yönelik Öneriler” ile Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şerif Türkkal Yenigüç, “Psikososyal İşlevsellik ve Etiketleme” konulu sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik katkı koyanlara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.