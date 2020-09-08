DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 8 Eylül Dünya Fizyoterapsitler Günü açıklaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nur Tunalı tarafından kaleme alınan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Fizyoterapistler Günü her yıl 8 Eylül’de kutlanmaktadır. 1996 yılında Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu 8 Eylül tarihini Dünya Fizyoterapistler günü olarak kabul etmiştir. Fizyoterapistlik mesleği bireylerin hareket ve işlev yeteneğini geliştirmek, korumak ve yenilemekten sorumlu sağlık alanı olarak tanımlanmaktadır. Sağlık insan gücünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yaşamın herhangi bir evresinde yaşlanma, yaralanma, hastalık, rahatsızlık gibi çeşitli koşul veya çevresel faktörler bireyin hareket ve fonksiyonunu tehdit ettiğinde, fizyoterapistler önleme, tedavi/müdahale ve rehabilitasyon hizmetleri ile katkı vermektedir. Fizyoterapistler bireylerin fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal iyilik durumlarını, yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olurlar.

Dünyada ve KKTC’de fizyoterapistler; alanına özgü değerlendirmeleri yapan, bu değerlendirmeler ışığında bireyin fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve sonuçlarını takip eden bir meslektir. Sadece tedavide değil koruyucu ve önleyici yaklaşımlar ile toplum sağlığına da hizmet vermektedirler. 2020 yılında yaşanılan pandemi sürecinde de fizyoterapistler aktif olarak hastanelerde solunum problemi yaşayan hastalara rehabilitasyon ve tedavi hizmetleri vermektedirler. Meslektaşlarımız özveri ile diğer sağlık çalışanları gibi gerektiğinde hayatlarını riske atarak topluma hizmet vermektedirler. Bunun yanı sıra, bu süreçte online olarak toplumun bilinçlendirilmesinde, fiziksel aktivite ve egzersiz programlarının planlanıp, uygulamasını gerçekleştirmektedirler.

Hayatlara umut olan, bilgi, emek, sabır ve azimle yaşama yıllar ve anlam katan tüm meslektaşlarımızın 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü kutlu olsun.