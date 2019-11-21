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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dünya Koah günü açıklaması

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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dünya Koah günü açıklaması
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dünya Koah günü açıklaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dünya KOAH Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim (GOLD) grubu tarafından organize edilen Dünya KOAH Günü’nün, her yıl Kasım ayının üçüncü Çarşamba gününde kutlandığını ifade eden Prof. Dr. Malkoç, Dünya KOAH Günü'nün amacının, KOAH'ın küresel bir halk sağlığı sorunu olduğu bilincini artırmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, “KOAH, tam olarak geri dönüşümlü olmayan, ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile karakterize bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olan kişileri ilerleyici şekilde nefes alamaz hale getirir. KOAH’ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde %15-20’dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelmektedir” diye konuştu.

 

En Büyük Etken Sigara

KOAH için en önemli risk faktörün sigara olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Malkoç, “Yaklaşık olarak 20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen bireylerin dışında, aktif olarak sigara içmeseler bile yoğun sigara dumanına maruz kalmak da önemli bir risk faktörü içesindedir. Bunun yanı sıra, mesleki olarak kimyasal toz ve gazlara maruz kalma, hava kirliliği, çevre kirliliği ve özellikle evlerde ısınmak ve yemek pişirmek amacıyla kullanılan kömür, odun, çalı, tezek yakılmasıyla ortaya çıkan dumanlar ve genetik faktörlerde KOAH oluşumunda önemli risk faktörlerindendir. Özellikle sigara içen bireylerde sigaraya bağlı öksürük ve balgam, daha sonra da nefes darlığı ortaya çıkar. Nefes darlığı nedeniyle fiziksel aktivitede azalma gözlenir. Giderek artan fiziksel aktivitede azalma günlük işleri azaltır, bireyin yaşam kalitesini önemli derecede etkiler ve ölüme kadar yol açar” dedi

 

KOAH’tan Nasıl Korunuruz?

Haftada en az iki saat ve daha fazla yürüyüş yapan KOAH’lı bireylerde hastaneye başvurularda ve bu hastalık nedeniyle ortaya çıkan ölüm oranlarında %30-40 oranında azalma olduğunun saptandığını belirten Prof. Dr. Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: “KOAH hastalığının önlenmesi hem de ilerlemesinin engellenmesinde fiziksel aktivitenin önemi büyük bir rol oynamaktadır. Dünya KOAH Günü’nde bir kez daha multidisipliner yaklaşımının önemli olduğu belirtilmektedir. Doktor, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer sağlık elemanlarıyla birlikte ‘Tüm Dünyada KOAH Bilincini Artırın’ sloganıyla kamuoyu ve toplumu KOAH'ın semptomları konusunda bilinçlendirebilirsek, semptomlu kişilerin uygun tedavi almaları ve akciğerlerindeki hızlı harabiyeti durdurmaları sağlanabilir ve bunun sonucunda KOAH'dan ölüm oranları, hastaneye yatışların sayısı ve yeni KOAH hastalarının oluşma hızı azalacaktır. Sonuç olarak, düzenli egzersiz yapmak, düzenli ve dengeli beslenmek, solunan ortam havasını temiz tutmak, zararlı duman ve gazlardan uzak durmak sizi KOAH’tan korur.”

 

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