DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Meme Kanseri İçin Farkındalık Yürüyüşü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, 27 Ekim 2017 Cuma günü, saat 16:00’da meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Söz konusu yürüyüş için DAÜ Aktivite Merkezi’nin önünde toplanan Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri; pembe tişörtler giydi, pembe kurdelalar taktı ve renkli pankartlarla kansere karşı farkındalık için çeşitli mesajlar verdi. Akademisyen ve öğrenciler Salamis Yolu üzerinden sloganlar eşliğinde başladıkları yürüyüşlerini, Sakarya Bölgesi’nde yer alan Mağusa Gelişim Akademisi’nin (MGA) önüne kadar sürdürdü. Gazimağusa halkının dikkatini çeken yürüyüş, amacına ulaşarak başarıyla tamamlandı.

“Farkındalık Oluşturmayı Amaçlıyoruz”

Yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Ekim ayı ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak anılıyor. Biz de DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak bu konuya dikkat çekmek ve toplumun bilincini arttırmak üzere meme kanserine karşı bir duyarlılık yürüyüşü planladık. Hemşirelik Bölümümümüzün bir aktivitesi olarak planlanan yürüyüşle birlikte, bu farkındalığın oluşması için elimizden gelen toplumsal duyarlılığımızı göstermiş olacağız” şeklinde konuştu.