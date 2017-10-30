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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden protez ortez üzerine önemli sempozyum

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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden protez ortez üzerine önemli sempozyum
Protez Ortez Sempozyumu, 3 – 4 Kasım 2017 tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Protez Ortez Sempozyumu, 3 – 4 Kasım 2017 tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, Gazimağusa’da gerçekleştirilecek. 

KKTC’de ilk olma özelliği taşıyan Protez Ortez Sempozyumu’nun bu yılki ana teması “Serebral Palsili Çocuklarda Ortez Tedavisi, Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler” olarak belirlendi. 3 Kasım 2017 Cuma günü yapılacak olan panellerde, serebral palsili çocuklarda kullanılan güncel değerlendirme ve analiz yöntemleri, cerrahi ve ortotik yaklaşımlar ele alınacak, 4 Kasım 2017 Cumartesi günü ise yapılacak olan workshoplarda serebral palsinin değerlendirme ve tedavisine yönelik, vaka üzerinde uygulamalı klinik eğitimler verilecektir.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yapılan açıklamada söz konusu alanda çalışan birbirinden değerli hekimlerin, fizyoterapistlerin, protez ortez teknikerlerinin bilgi ve tecrübelerini aktaracağı, multidisipliner özellikteki sempozyuma bu alanlarda çalışan sağlık ve tıp uzmanlarının ve ilgi duyan herkesin davetli olduğu ifade edildi. Sempozyum 3 Kasım 2017 Cuma günü, saat 09:00’da yapılacak olan açılış konuşmaları ile başlayacak.

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