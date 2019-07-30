DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan yeni ön lisans programı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ortopedik Protez ve Ortez Ön Lisans Programı yeni akademik dönemde öğrencilerine merhaba diyecek.

2 Yıllık Program

Yüksek öğretim kriterlerine uygun olarak oluşturulmuş 2 yıllık müfredat süresince temel sağlık, mühendislik bilim dersleri ile protez ortez uygulamalarına ait teorik, uygulamalı dersler ve klinik staj eğitimleri ile interaktif bir eğitim ve öğrenim süreci geçirilecek. Programın amacı, çeşitli nedenlerle uzuvlarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortez uygulamalarında klinik karar verme sürecine katkı koyan, tasarım, yapım ve uygulama konusunda yetkin protez ortez teknikerleri yetiştirmek.

Bir İlk

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Protez Ortez Merkezi, KKTC Sağlık Bakanlığı ile var olan protokol kapsamında hastalara akademik olarak hizmet veren tek merkez olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle şu an KKTC’de benzer olan programlardan farklılık gösteriyor ve hem akademik, hem de fiziksel altyapı donanımıyla bir ilgi gerçekleştiriyor. Programda öğrenim gören öğrenciler için uygulama ortamı sağlayacak olan merkez aynı zamanda Türkiye’de protez ortez eğitimi ve hizmeti veren kurumlarla olan işbirliği sayesinde multidisipliner bir ortamda okuma şansı elde edeceklerdir.

Kariyer Fırsatları

Teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli gelişim ve değişim gösteren bu alanda, dünya ile rekabet halinde bilimsel tekniklerle faaliyet gösteren protez ortez teknikerlerine ihtiyaç duyuluyor. Mezunlar protez-ortez atölyesi bulunan özel ve devlet hastanelerinde, üniversitelerde ve özel protez ortez atölyelerinde çalışabiliyor. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da bulunuyor.