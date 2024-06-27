DAÜ Sağlık Profesyonelleri Yemin Töreni

DAÜ SAĞLIK PROFESYONELLERİ YEMİN EDECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları düzenlenecek olan yemin törenleri ile mesleğe ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

400’ü Aşkın Sağlık Profesyoneli Yemin Edecek

3 Temmuz 2024, Çarşamba günü, saat 19:00’da düzenlenecek olan 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni öncesinde 400’ü aşkın sağlık profesyoneli yemin edecek. Törenler, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile başlayacak. Yemin Törenleri, dekanlar ve bölüm başkanları eşliğinde genç mezunların mesleki ilkeleri üzerine yemin etmeleri ile tamamlanacak.

Tören programı kapsamında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Eczacılık Fakültesi mezunları 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları ise 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan törenlerle yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atacaklar.