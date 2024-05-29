DAÜ Sanat Buluşması, 30-31 Mayıs 2024'te Gerçekleşiyor

"14. DAÜ SANAT BULUŞMASI" 30-31 MAYIS 2024 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞİYOR

Sanatçı Ayhatun Ateşin’in proje sorumluluğunda her yıl düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Buluşması’nın 14’üncüsü bu yıl 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde, 11.00 – 19.00 saatleri arasında, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Öğrenci Kulüpleri Birimi ve Güzel Sanatlar Kulubü organizasyonu ile gerçekleşecek olan 14. DAÜ Sanat Buluşması’nda sanatçılar Vedia Okutan Gaydeler, Eser Keçeci Malyalı, Kemal Behçet Caymaz, Shidrokh Rahael, Sinem Akın Kılınç ve Ayhatun Ateşin yer alacak. Sanat Buluşması’nda seramik, heykel, kinstugi ve kağıtla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Açık atölyelerle çocuklar ve yetişkinlere yönelik yaratıcı çalışmalar ve uygulamalarla desteklenecek olan Sanat Buluşması’nda katılımcılar sanat bilgisi ile sanat düşüncesinin nasıl bir araya getirileceğini uygulayarak öğrenirken, bir yandan da üretmeye devam edecek. “Her bireyin sorunları, bedensel/fiziksel veya zihinsel, sanatın düşünsel entelektüel alt yapısı ile birleştiğinde, hayatın gerçekliğinin sanata nasıl dönüştürüleceği görülüp, zihinde sorgulama başlayacak ve bireyin toplumsal sorunlara farkındalığı kaçınılmaz olacaktır. Sanat objelerinin yaşamın içine katılabileceğini gösterebilmek ve bölünmüşlükten yeniden üretilerek başlangıçlar oluşturulabileceğini uygulayarak öğrenerek değerler üretilebileceğini göstermek hedeflerimiz arasındadır” diyen Ayhatun Ateşin bir dönüşüm felsefesi olan Kinstugi sanatı uygulamasının da atölye çalışmalarında yer almasının bu nedenle olduğunu vurguladı. Ateşin “DAÜ Güzel Sanatlar Kulubü olarak, her bir bireyin toplumsal sorunlardan uzaklaşarak, duyarlılığını artırma yolunun, sanatsal interaktif etkinliklerle olabileceğine inanmaktayız. Kültür/Sanatın herhangi bir dalıyla iştigal eden bireyler sosyal risklerden uzak durabileceği gibi, bir bilen-rehber hoca ile deneyip öğrenirken daha duyarlı bir yapıya sahip olarak yaşama anlam yükleme yetisi kazanabilecektir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.