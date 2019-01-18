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DAÜ sanat koleksiyonundaki eser sayisi 423’e yükseldi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) tarafından yürütülen sanat koleksiyonu projesi gelişerek büyümeye devam ediyor
DAÜ sanat koleksiyonundaki eser sayisi 423’e yükseldi

DAÜ, 2018-2019 Akademik Yılı’nda da sanat koleksiyonu büyütmeye devam edecek. Bu kapsamda toplamda 33 eserin daha koleksiyona katılabilmesi amacıyla 6 yerel sanatçımız ile 18 Ocak 2019 Cuma günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörlüğü Toplantı Odası’nda protokol imzalandı. Protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın yanı sıra; İnci Kansu (6 eser), Kemal B. Caymaz (5 eser), Mustafa Öztunç (5 eser), Hüseyin Özinal (3 eser), Nurtane Karagil (8 eser) ve Gökçe Keçeci (6 eser) imza koydu. Böylece DAÜ’nün sanat koleksiyonuna eklemiş olduğu eser sayısı 423’e ulaştı. Protokol İmza Töreni’nde DAÜ İdari İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı da hazır bulundu.

 

“Eserler Dünyayla Buluşacak”

İmza töreninde konuşan DAÜ-KAM Sanat Projeleri Koordinatörü Zehra Şonya, koleksiyona katkı veren sanatçılara teşekkür ederek, DAÜ’nün bu eserlerin muhafaza edilmesi, sergilenmesi ve tanıtılması görevlerini üstleneceğini aktardı. Hayallerinin bir müze açmak olduğunu belirten Şonya, yakın zamanda sanat koleksiyonu için özel olarak hazırlanan web sitesinin de hizmete gireceğini açıkladı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da göreve geldiğinden beri Kıbrıs Türk sanatı ve sanatçısını desteklediğini ve bu desteğin artarak devam edeceğini belirterek, söz konusu eserlerin yerel halkın yanı sıra dünya ile de buluşacağını vurguladı. Sanatçı İnci Kansu ise konuşmasında DAÜ’ye teşekkür ederek, söz konusu sanat koleksiyonu girişimini değerli bulduklarını ve kendilerini çok memnun ettiğini belirtti. Tören, imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

 

 

 

 

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