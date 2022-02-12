  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

DAÜ Satranç Takımı Kaptanı Salih Uçucu Dünya Üniversiteler Şampiyonu Oldu

» »
DAÜ Satranç Takımı Kaptanı Salih Uçucu Dünya Üniversiteler Şampiyonu Oldu
DAÜ Satranç Takımı Kaptanı Salih Uçucu Dünya Üniversiteler Şampiyonu Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Satranç Takımı, bu yıl ikincisi düzenlenen “Kasparov Chess Foundation University Cup – Kasparov Satranç Vakfı Üniversiteler Kupası”nda mücadele etti. 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 149 üniversite ve 691 sporcunun katıldığı dünya üniversitelerarası satranç şampiyonası, 5-6 Şubat tarihlerinde, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Satrançtan Sorumlu Antrenör Talat Şentürk, Takım Kaptanı ve aynı zamanda DAÜ Beşiktaşlılar Kulübü Başkanı olan Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Salih Uçucu, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Ata Atasoy, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Pazarlama Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Kirill Konovalov ve Eczacılık Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi İbrahim Seratlı’dan oluşan DAÜ Satranç Takımı, turnuvada 41. sırayı elde ederken, Takım Kaptanı Salih Uçucu bireysel kategoride, oynadığı 9 maçın 9’unu da kazandı ve Dünya Üniversiteler Şampiyonu oldu. 

Bireysel kategoride ikinci sırayı, 8,5 puanla Filipinler Far Eastern University sporcusu Jarvey Labanda elde ederken, yine 8,5 puanla Meksika’da yer alan Universidad Autonoma de Chiuahua’dan Gaspar Morales üçüncü sırada yer aldı. 

Takım sıralamalarında ise ABD’den University of Texas at Rio Grande Valley şampiyonluğu elde ederken, yine ABD’den University of Texas at Dallas ikinciliği, Ermenistan’dan Armenian State Institute of Physical Culture and Sport ise üçüncülüğü elde etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın uluslararası spor konferansına katıldı06 Nisan 2021 Salı 18:11
  • DAÜ Rektörü Hocanın DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi sundu01 Nisan 2021 Perşembe 17:15
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Beyin Farkındalık Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.19 Mart 2021 Cuma 17:51
  • Prof. Dr. Aykut Hocanın'dan dETAY'a kutlama mesajı16 Mart 2021 Salı 19:22
  • DAÜ ile LTB arasında iş birliği protokolü imzalandı15 Mart 2021 Pazartesi 15:55
  • DAÜ – KAEM ile DAÜ – SEM İş Birliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı Devam Ediyor11 Mart 2021 Perşembe 16:50
  • DAÜ BİR-SEN:Üniversitemiz ve ülkemiz yüz yüze eğitime hazır değildir22 Şubat 2021 Pazartesi 19:12
  • DAÜ’lü Öğrencinin “Sahte Haber” Temalı Posterlerinin Uluslararası Başarısı24 Ocak 2021 Pazar 15:25
  • DAÜ Iletişim Fakültesi’nden Bakan Olgun Amcaoğlu’na Ziyaret23 Ocak 2021 Cumartesi 11:26
  • DAÜ’nün Çalışanlara Özel Lisansüstü Programları Lefkoşa’da da Devam Ediyor22 Ocak 2021 Cuma 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti