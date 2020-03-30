DAÜ şeffaf yüz maskesi üretti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan “TeamAda” ekibi, 26 Mart 2020 Perşembe günü Gazimağusa Devlet Hastanesi yetkililerinin DAÜ’ye olası gereklilik durumunda kullanılmak üzere şeffaf yüz maskesi üretimi imkanının olup olmadığı sorusu üzerine harekete geçti ve söz konusu maskelerin üretimini kısa bir süre içerisinde tamamlayarak, 28 Mart 2020 Cumartesi günü öğleden önce 205 adet şeffaf yüz maskesini hastane yetkililerine teslim etti.

DAÜ Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı gözetiminde online ortamda tasarım ve üretim üzerine sıkı bir çalışma yapan “TeamAda” ekibi, maskeleri üretirken ergonomik, tıbbi anlamda amaca tam hizmet eden, kolay temizlenen, tekrar tekrar kullanılabilen, maliyeti düşük ve en önemlisi yerli imkanlarla üretilen bir ürünü ortaya koymayı amaçladı.

“Mühendis Çocuklarımızı Yürekten Kutluyorum”

Bu doğrultuda öncelikle tasarımı ortaya çıkaran “TeamAda” ekibi, ardından doktorlarımızla istişare ederek evlerinde prototipleri hazırladı ve tasarımın üzerinden tekrar geçti. Tasarımın tamamlanmasının ardından DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi laboratuvarlarında üretime başlandı. Öğrenciler vardiya usulü, bir araya gelmeden aralıksız çalıştı. Maskeler üretildi, alkolle temizlendi ve Cumartesi sabahı teslim edildi. DAÜ Elektrikli Araş Geliştirme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, yaptığı açıklamada, “Gerçek anlamda sorunları en verimli şekilde çözen mühendis çocuklarımızı alkışlıyorum ve yürekten kutluyorum” diye konuştu ve maskelerin üretimine destek veren herkese tek tek teşekkürlerini ileterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.