  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

DAÜ-SEM Eğitimlerine Devam Ediyor

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), Avrupa Birliği Projesi kapsamında Dikmen Belediyesi çalışanlarına hizmet içi eğitim vermeyi sürdürüyor.
DAÜ-SEM Eğitimlerine Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), Avrupa Birliği Projesi kapsamında Dikmen Belediyesi çalışanlarına hizmet içi eğitim vermeyi sürdürüyor. “Etkili İletişim Becerileri” ile başlayan seminerler; “Vatandaş İlişkileri”, “Yazılı İletişim Becerileri", “İngilizce Eğitimleri” ve “Microsoft Office Uygulamaları” ile devam etti.

 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, Avrupa Birliği Projesi kapsamında Dikmen Belediyesi çalışanlarına verdikleri hizmet içi eğitimlerin başarıyla devam ettiğini belirterek, bu konuda katkı koyan herkese teşekkür etti. Hizmet sektöründe faaliyetlerini sürdüren belediyelerin, bu tür seminerlerle birlikte çalışanlarına DAÜ’nün öğretim üyelerinin deneyim ve tecrübelerini kazandırdığını vurgulayan DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Ersoy, “Yazılı İletişim Becerileri” ve “Microsoft Office Uygulamaları” kurslarının DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu laboratuvarlarında düzenlendiğini belirtti. Doç. Dr. Ersoy, DAÜ-SEM’in yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde eğitimlerini sürdüreceğini de vurguladı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nden Çocuğun Yüksek Yararının Korunması için Çağrı19 Kasım 2020 Perşembe 17:39
  • DAÜ Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik Ve Doktora Tez Danışmanları Ödül Töreni Gerçekleştirdi19 Kasım 2020 Perşembe 15:59
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenleyecek19 Kasım 2020 Perşembe 14:15
  • DAÜ ekonomi bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar dünyanın en iyileri arasında19 Kasım 2020 Perşembe 14:13
  • DAÜ İletişim Fakültesi, Harmancı'yı Ziyaret Etti18 Kasım 2020 Çarşamba 12:15
  • DAÜ, Mühendislik Dalında Dünya Sıralamasında18 Kasım 2020 Çarşamba 11:47
  • DAÜ’den “Diyabet Yönetimine Çok Yönlü Bakış” Adlı Tv Programı17 Kasım 2020 Salı 16:48
  • DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin Büyük başarısı17 Kasım 2020 Salı 16:11
  • DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer aldı16 Kasım 2020 Pazartesi 18:49
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu16 Kasım 2020 Pazartesi 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti