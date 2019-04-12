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DAÜ-SEM ile Turizm Fakültesi Yemek Kursları başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) ve DAÜ Turizm Fakültesi iş birliği ile “Arzum’la Lezzet Atölyesi” Yemek Kursları, 4 yıl aradan sonra yeniden başladı.
DAÜ-SEM ile Turizm Fakültesi Yemek Kursları başladı

“Birlikte Pişirelim, Birlikte Yiyelim” sloganı ile DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Şefleri tarafından verilmekte olan kursların birincisi, 7 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirildi. İtalyan Mutfağı (Mamma Mia) Yemek Kursu olarak verilen ilk kurs oldukça renkli ve eğlenceli geçti. Söz konusu yemek kursları, önümüzdeki günlerde Fransız Mutfağı, Artisan Ekmekler, Dünya Mutfağı, İspanyol Mutfağı, Vejeteryan Mutfağı, Uzakdoğu Mutfağı, Lezzetli Tatlılar, Çikolata Sanatı ile Glutensiz Mutfaklar üzerine de verilecek.

 

DAÜ Turizm Fakültesi, eğitimlerini EMU CHEF konsepti ile uzun süreden bu yana farklı sertifika programları ve aldığı akreditasyonlarla gerek sosyal, gerekse de profesyonel alanda ödüllü şeflerle gerçekleştiriyor. DAÜ-SEM ile gerçekleştirilmekte olan kurs ve sertifikalı program iş birlikleri, profesyonel programlarla da devam edecek.

 

Profesyonel Mutfaklarda Yapılıyor

Nisan ayından Haziran ayına kadar sürekli şekilde devam edecek “Arzum’la Lezzet Atölyesi” Yemek Kursları 3-4 saatlik süreler ile toplumla buluşarak sosyal alanda yeniden bir açılım yapıyor. DAÜ-SEM tarafından kayıt alınan kurslar, DAÜ Turizm Fakültesi bünyesindeki profesyonel mutfaklarda gerçekleştiriliyor. Farklı lezzetlerin buluştuğu 10 çeşit Lezzet Atölyesi’nin yer alacağı programdaki kursları başarıyla tamamlayan katılımcılar, başarı sınavının ardından sertifika almaya hak kazanacak. Dört yıl aradan sonra uzun soluklu bir çalışma sonucu hazırlanan kurslar, ödüllü şeflerin katkılarıyla toplumla buluşmaya devam edecek.

 

Başvurular ve detaylı bilgi için DAÜ-SEM 630 2471 ve 630 2482 numaralı telefonlarına ve http://sem.emu.edu.tr ve http://tourism.emu.edu.tr/en/gastronomy internet sayfalarına ulaşılabilir.

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