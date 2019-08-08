DAÜ-SEM’den terfilerde kullanılabilecek bilgisayar sertifika sınavı

Bilgisayara Giriş Sertifika Sınavı sayesinde, devlet veya özel sektör çalışanları, sınavda başarı gösterdikleri takdirde özgeçmişlerine ekleyebilecekleri resmi bir belgeye sahip olacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM); katılımcıların terfilerinde, yükselmelerinde ve iş başvurularında kullanılabilecek Akrediteli Sertifika elde edebilecekleri bilgisayar sınavını, 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü, saat 17:00’de, DAÜ Merkezi Derslikler (CL) Binası’nda gerçekleştirecek. Bilgisayara Giriş Sertifika Sınavı sayesinde, devlet veya özel sektör çalışanları, sınavda başarı gösterdikleri takdirde özgeçmişlerine ekleyebilecekleri resmi bir belgeye sahip olacak.

Sınav İçeriği

Söz konusu sınavın içeriğinde temel bilgisayar, ofis programları (Word, Excel, Powerpoint), e-posta kullanımı, web tarayıcısı kullanımı ve web adreslerini tanıma, arama motoru kullanma, yararlı web sayfası linkleri ve sayfalarını işaretleme, Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanma, internette dikkat edilmesi gereken konular, güvenlik ve virüs koruması gibi konular yer alıyor. Sınavla ilgili detaylı bilgiye 0392 630 2471 – 0392 630 2482 numaralı telefonlardan, dausem@emu.edu.tr adlı mail adresinden veya http://sem.emu.edu.tr adlı web sitesinden ulaşılabiliyor.